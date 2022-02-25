Гроші з єПідтримка можна витратити на допомогу українській армії, — Федоров

Держсервіс Дія запустив нову послугу — пожертвування на потреби ЗСУ.

Гроші єПідтримка можна пожертвувати українській армії. Кошти можна переказати через Portmone — усю суму виплати 1000 грн або залишок, який у вас є на банківській карті, повідомив міністр Михайло Федоров.

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Завдяки сервісу Portmone, допомогти ЗСУ можна у кілька кліків.

Перейдіть до Portmone за посиланням

Введіть суму, яку ви бажаєте внести для підтримки військових.

Оплатіть карткою єПідтримка. Переказ без комісії.

Ваші кошти надійдуть до фонду "Повернись живим".

"Ці гроші можуть урятувати життя наших захисників, які перебувають у зонах бойових дій і зараз гідно відбивають атаку агресора", — йдеться на офіційному телеграм-каналі держсервісу Дія.

Скористатися єПідтримка можна, якщо у вас є "зелений" COVID-сертифікат у додатку Дія.

З Portmone можна перевести як усі засоби, так і частину. А за гроші, що залишилися — оплатити комуналку тощо.

Також перевести кошти на підтримку української армії можна через ПриватБанк, Альфа-Банк та Монобанк.

"Вклади українців на потреби армії б'ють рекорди. Нагадаємо, що українці ще 23 лютого зібрали 20,5 млн грн на допомогу українській армії через фонд "Повернись живим". За добу зібрали більше, ніж за весь рік", — зазначив Федоров.