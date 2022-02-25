Деньги с єПідтримка можно потратить на помощь украинской армии, - Федоров

Госсервис Дія запустил новую услугу — пожертвования на нужды ВСУ.

Деньги єПідтримка можно пожертвовать украинской армии. Средства можно перевести через Portmone — всю сумму выплаты в 1000 грн или остаток, который у вас есть на банковской карте, сообщил министр Михаил Федоров.

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Благодаря сервису Portmone, помочь ВСУ можно в несколько кликов.

Перейдите в Portmone по ссылке

Введите сумму, которую вы хотите внести для поддержки военных.

Оплатите картой єПідтримка. Перевод без комиссии.

Ваши средства поступят в фонд "Повернись живим".

"Эти деньги могут спасти жизнь наших защитников, которые находятся в зонах боевых действий и сейчас достойно отбивают атаку агрессора", — говорится на официальном телеграм-канале госсервиса Дія.

Воспользоваться єПідтримка можно, если у вас есть "зеленій" COVID-сертификат в приложении Дія.

С Portmone можно перевести как все средства, так и часть. А за оставшиеся деньги – оплатить коммуналку и т.д.

Также перевести средства в поддержку украинской армии можно через ПриватБанк, Альфа-Банк и Монобанк.

"Вклады украинцев на нужды армии бьют рекорды. Напомним, что украинцы еще 23 февраля собрали 20,5 млн грн в помощь украинской армии через фонд "Повернись живим". За сутки собрали больше, чем за весь год", — отметил Федоров.