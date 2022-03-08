єПідтримка 6500 грн: стало відомо, хто і коли зможе отримати матеріальну допомогу
Послуга доступна всім українцям із регіонів, де ведуть найактивніші бойові дії.
Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що програма єПідтримка дозволить українцям отримати 6500 грн матдопомоги від держави. У ДП "Дія" повідомили, що відсьогодні, 8 березня 2022 року, отримати вказану суму зможуть українці з населених пунктів, де ведуть активні бойові дії.
Подати заявку на допомогу від держави можна відсьогодні, послуга доступна всім українцям з регіонів, де ведуть найактивніші бойові дії. Навіть якщо ви не вакцинувалися, ви можете подати заявку.
Хто може отримати 6500 грн єПідтримка:
- наймані працівники, за яких сплачують ЄСВ (єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування),
- ФОП усіх груп.
Області, де працюватиме послуга:
- Чернігівська,
- Сумська,
- Харківська,
- Херсонська,
- Миколаївська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Луганська,
- Житомирська,
- Одеська,
- Волинська,
- Київська та м. Київ.
Як отримати допомогу:
- Зайдіть в Дія — натисніть Послуги — єПідтримка
- Виберіть картку єПідтримка (Як оформити карту, дізнайтесь за посиланням)
- Натисніть Отримати допомогу
- Чекайте на зарахування коштів
"Подавайте заявку навіть якщо ви вже отримали 1000 грн за вакцинацію. Витратити допомогу можна на будь-які товари чи послуги", — йдеться в повідомленні.
У програмі беруть участь усі банки, підключені до підтримки: Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Схід, IdeaBank, izibank, ПУМБ.
Раніше ми повідомляли про те, що матеріальну допомогу в розмірі 1000 грн, яку раніше нараховували всім, хто вакцинувався, тепер можна витратити на будь-які товари та послуги, а також перерахувати на допомогу ЗСУ.