єПідтримка 6500 грн: стало відомо, хто і коли зможе отримати матеріальну допомогу

Послуга доступна всім українцям із регіонів, де ведуть найактивніші бойові дії.

Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що програма єПідтримка дозволить українцям отримати 6500 грн матдопомоги від держави. У ДП "Дія" повідомили, що відсьогодні, 8 березня 2022 року, отримати вказану суму зможуть українці з населених пунктів, де ведуть активні бойові дії.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

Подати заявку на допомогу від держави можна відсьогодні, послуга доступна всім українцям з регіонів, де ведуть найактивніші бойові дії. Навіть якщо ви не вакцинувалися, ви можете подати заявку.

Хто може отримати 6500 грн єПідтримка:

наймані працівники, за яких сплачують ЄСВ (єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування),

ФОП усіх груп.

Області, де працюватиме послуга:

Чернігівська,

Сумська,

Харківська,

Херсонська,

Миколаївська,

Запорізька,

Донецька,

Луганська,

Житомирська,

Одеська,

Волинська,

Київська та м. Київ.

Як отримати допомогу:

Зайдіть в Дія — натисніть Послуги — єПідтримка Виберіть картку єПідтримка (Як оформити карту, дізнайтесь за посиланням) Натисніть Отримати допомогу Чекайте на зарахування коштів

"Подавайте заявку навіть якщо ви вже отримали 1000 грн за вакцинацію. Витратити допомогу можна на будь-які товари чи послуги", — йдеться в повідомленні.

У програмі беруть участь усі банки, підключені до підтримки: Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Схід, IdeaBank, izibank, ПУМБ.

Раніше ми повідомляли про те, що матеріальну допомогу в розмірі 1000 грн, яку раніше нараховували всім, хто вакцинувався, тепер можна витратити на будь-які товари та послуги, а також перерахувати на допомогу ЗСУ.