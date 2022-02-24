В "Дія" временно будут недоступны некоторые документы и услуги, - Федоров

Все госреестры будут отключены украинскими спецслужбами из соображений безопасности.

Для обеспечения безопасности данных цифровые документы в "Дія" будут недоступны. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграм-канале.

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"Наша команда делает все, чтобы защитить все базовые реестры. Временно в "Дія" не будут доступны некоторые документы и услуги. Все это делается в целях безопасности. Приложение и портал работают стабильно. Держимся!", — написал чиновник.

В телеграм-канале сервис "Дія" сообщил об отключении всех госреестров, пока ситуация в Украине не стабилизируется, чтобы обеспечить безопасность данных украинцев. Отключение будут проводить службы нацбезопасности

"Некоторые цифровые документы и ряд услуг в приложении "Дія" будут недоступны", — сообщается в официальном телеграм-канале госсервиса.

В "Дія" также напомнили о том, что приложение не хранит персональные данные, а лишь подтягивает их из госреестров, которые надежно защищены.

Ранее мы сообщали о том, что хакеры слили в Даркнет базу данных, содержащую информацию о пользователях портала "Дія". Об этом заявил эксперт по кибербезопасности Кир Важницкий. Он обнаружил утечку после атак на правительственные сайты Украины 23 февраля. Фокус запросил комментарий у представителя ГП "Дія" касательно данного инцидента, но пока не получил ответа.

Также мы публиковали информацию о том, что "Гильдия IT-Специалистов" смогла доказать, что вследствие кибератак в сеть утекли реальные данные украинцев.