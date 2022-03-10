Бои за Украину: контратака под Киевом, авианалеты на Мариуполь и Харьков (карта, видео)

Наиболее тяжелая ситуация остается в Мариуполе, враг снова нанес авиаудар. Украинские военные продолжают держать оборону во всех районах боевых действий.

9 марта в Украине продолжились бои на всех направлениях. Украинские военные выбили войска РФ из Дергачей (Харьковской области). Провели контратаку под Киевом, также бои шли в Николаевской области и Мариуполе. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Война в Украине: ситуация в Киевской области

Украинские военные совершили контратаку в направлении Броваров. В результате российские войска потеряли 5 танков. Также в Бородянке артиллеристы ВСУ накрыли огнем вражескую бронетехнику.

В Генштабе ВСУ указывают, что группировка сил и средств обороны Киева находится в постоянной готовности к отражению наступления врага.

[ + – ] Бои проходили в Бородянке

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео работы артиллерии по врагу в районе Бородянки. Снаряды точно поразили вражеские цели.

Также были опубликованы результаты боя в районе Броваров.

[ + – ] Бровары на карте Киева

[ + – ] Бои под Броварами

Как передает Милитарный, под Киевом украинским военным удалось захватить российскую аппаратуру шифрования М-211. Она предназначена для передачи секретных документов открытыми каналами связи. Вместе с ними были захвачены и документы, которые позволят расшифровать информацию на устройстве.

[ + – ] Аппарат документирования М-211

Война в Украине: ситуация на Харьковщине

За сутки Харьков был обстрелян 74 раза. Российская армия обстреливала:

Алексеевский район Харькова

Северную и Южную Салтовку в Харькове

район метро "академика Барабашова" в Харькове

улицу Пушкинскую в Харькове

Белгородское шоссе в Харькове

Пятихатки

Дергачи

Чугуев

Несмотря на обстрелы украинские военные пошли в контрнаступление по многим направлениям. В частности, бойцы полностью взяли под свой контроль Дергачи в пригороде Харькова.

В ходе боев у ВС РФ были уничтожены 2 танка и два бронированных автомобиля.

Заявляется, что ВСУ не понесли потерь в результате контратаки.

[ + – ] Дергачи находятся в северной части Харькова

[ + – ] Последствия обстрелов ТРЦ "Никольский" в Харькове [ + – ] Обстрелы в Чугуеве [ + – ] Здание СБУ в Чугуеве [ + – ] Обстрелы Северной Салтовки в Харькове

Ситуация в Николаеве

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что вражеские силы проводят ротацию. Ночью авиация разбомбила вражеское снабжение, которое шло из Херсонской области.

"Ущерб нанесли нормальный. У нас добавилось их техники", — заявил Ким.

По словам мэра Николаева Александр Сенкевич, вокруг Николаева сосредоточено около 1500 единиц вражеской техники. Они находятся в радиусе 30 км от города, откуда ведут обстрелы по городу.

Ситуация в Мариуполе

Украинские военные продолжают держать круговую оборону города. Вчера российские оккупанты нанесли авиаудар по детской больнице №2 и роддому. По уточненным данным из-за атаки пострадало 17 человек: 3 погибших, среди них ребенок, врач и женщина.

В Минобороны РФ заявляют, что их военные уже зашли в некоторые районы Мариуполя:

Азовский

Найденовка

Ляпино

Виноградарь с выходом на "Азовсталь"

Западный

[ + – ] Карта РФ о ситуации в Мариуполе, синим выделены районы, куда якобы зашли ВС РФ

Полк "Азов" опубликовал фотографии последствия уничтожения приазовского города. Указывается, что защитники города смогли уничтожить 4 танка и 1 БМП. Всего повреждено 11 единиц бронетехники ВС РФ.

[ + – ] Центр Мариуполя после обстрелов [ + – ] Обстрелы Мариуполя [ + – ] Обстрелы Мариуполя [ + – ] Обстрелы Мариуполя [ + – ] Обстрелы Мариуполя [ + – ] Обстрелы Мариуполя [ + – ] Обстрелы Мариуполя [ + – ] Обстрелы Мариуполя

Утром 10 марта российские войска вновь нанесли авиаудар по Мариуполю. Известно об одном погибшем. Обстрел произошел примерно в 8 утра, незадолго до начала прекращения огня для эвакуации людей.

Продолжаются бои в Волновахе.

Напомним, украинцы смогут оформить заявку на возмещение ущерба за поврежденное имущество через "Дію".

В Украине вступил в силу закон, позволяющим гражданским убивать российских военных.