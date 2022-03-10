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Военный Фокус Российско-украинская война Бои за Украину: основные направления

Бои за Украину: контратака под Киевом, авианалеты на Мариуполь и Харьков (карта, видео)

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бои за украину
Фото: скриншот | Сгоревший БТР под Броварами

Наиболее тяжелая ситуация остается в Мариуполе, враг снова нанес авиаудар. Украинские военные продолжают держать оборону во всех районах боевых действий.

9 марта в Украине продолжились бои на всех направлениях. Украинские военные выбили войска РФ из Дергачей (Харьковской области). Провели контратаку под Киевом, также бои шли в Николаевской области и Мариуполе. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Война в Украине: ситуация в Киевской области

Украинские военные совершили контратаку в направлении Броваров. В результате российские войска потеряли 5 танков. Также в Бородянке артиллеристы ВСУ накрыли огнем вражескую бронетехнику.

В Генштабе ВСУ указывают, что группировка сил и средств обороны Киева находится в постоянной готовности к отражению наступления врага.

бои за киев
Бои проходили в Бородянке

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео работы артиллерии по врагу в районе Бородянки. Снаряды точно поразили вражеские цели.

Также были опубликованы результаты боя в районе Броваров.

Бровары на карте Киева
Бровары на карте Киева
Бои под Броварами

Как передает Милитарный, под Киевом украинским военным удалось захватить российскую аппаратуру шифрования М-211. Она предназначена для передачи секретных документов открытыми каналами связи. Вместе с ними были захвачены и документы, которые позволят расшифровать информацию на устройстве.

война в украине
Аппарат документирования М-211

Война в Украине: ситуация на Харьковщине

За сутки Харьков был обстрелян 74 раза. Российская армия обстреливала:

  • Алексеевский район Харькова
  • Северную и Южную Салтовку в Харькове
  • район метро "академика Барабашова" в Харькове
  • улицу Пушкинскую в Харькове
  • Белгородское шоссе в Харькове
  • Пятихатки
  • Дергачи
  • Чугуев

Несмотря на обстрелы украинские военные пошли в контрнаступление по многим направлениям. В частности, бойцы полностью взяли под свой контроль Дергачи в пригороде Харькова.

В ходе боев у ВС РФ были уничтожены 2 танка и два бронированных автомобиля.

Заявляется, что ВСУ не понесли потерь в результате контратаки.

бои за харьков
Дергачи находятся в северной части Харькова
никольский
Последствия обстрелов ТРЦ "Никольский" в Харькове
бои за харьковщину
Обстрелы в Чугуеве
Здание СБУ в Чугуеве
Здание СБУ в Чугуеве
Обстрелы Северной Салтовки в Харькове
Обстрелы Северной Салтовки в Харькове
никольский
бои за харьковщину
Здание СБУ в Чугуеве
Обстрелы Северной Салтовки в Харькове

Ситуация в Николаеве

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что вражеские силы проводят ротацию. Ночью авиация разбомбила вражеское снабжение, которое шло из Херсонской области.

"Ущерб нанесли нормальный. У нас добавилось их техники", — заявил Ким.

По словам мэра Николаева Александр Сенкевич, вокруг Николаева сосредоточено около 1500 единиц вражеской техники. Они находятся в радиусе 30 км от города, откуда ведут обстрелы по городу.

Ситуация в Мариуполе

Украинские военные продолжают держать круговую оборону города. Вчера российские оккупанты нанесли авиаудар по детской больнице №2 и роддому. По уточненным данным из-за атаки пострадало 17 человек: 3 погибших, среди них ребенок, врач и женщина.

В Минобороны РФ заявляют, что их военные уже зашли в некоторые районы Мариуполя:

  • Азовский
  • Найденовка
  • Ляпино
  • Виноградарь с выходом на "Азовсталь"
  • Западный
бои за мариуполь
Карта РФ о ситуации в Мариуполе, синим выделены районы, куда якобы зашли ВС РФ

Полк "Азов" опубликовал фотографии последствия уничтожения приазовского города. Указывается, что защитники города смогли уничтожить 4 танка и 1 БМП. Всего повреждено 11 единиц бронетехники ВС РФ.

обстрелы мариуполя
Центр Мариуполя после обстрелов
Обстрелы Мариуполя
Обстрелы Мариуполя
Обстрелы Мариуполя
Обстрелы Мариуполя
Обстрелы Мариуполя
Обстрелы Мариуполя
Обстрелы Мариуполя
Обстрелы Мариуполя
Обстрелы Мариуполя
Обстрелы Мариуполя
Обстрелы Мариуполя
Обстрелы Мариуполя
Обстрелы Мариуполя
Обстрелы Мариуполя
обстрелы мариуполя
Обстрелы Мариуполя
Обстрелы Мариуполя
Обстрелы Мариуполя
Обстрелы Мариуполя
Обстрелы Мариуполя
Обстрелы Мариуполя
Обстрелы Мариуполя

Утром 10 марта российские войска вновь нанесли авиаудар по Мариуполю. Известно об одном погибшем. Обстрел произошел примерно в 8 утра, незадолго до начала прекращения огня для эвакуации людей.

Продолжаются бои в Волновахе.

Напомним, украинцы смогут оформить заявку на возмещение ущерба за поврежденное имущество через "Дію".

В Украине вступил в силу закон, позволяющим гражданским убивать российских военных.