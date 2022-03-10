Бои за Украину: контратака под Киевом, авианалеты на Мариуполь и Харьков (карта, видео)
Наиболее тяжелая ситуация остается в Мариуполе, враг снова нанес авиаудар. Украинские военные продолжают держать оборону во всех районах боевых действий.
9 марта в Украине продолжились бои на всех направлениях. Украинские военные выбили войска РФ из Дергачей (Харьковской области). Провели контратаку под Киевом, также бои шли в Николаевской области и Мариуполе. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Война в Украине: ситуация в Киевской области
Украинские военные совершили контратаку в направлении Броваров. В результате российские войска потеряли 5 танков. Также в Бородянке артиллеристы ВСУ накрыли огнем вражескую бронетехнику.
В Генштабе ВСУ указывают, что группировка сил и средств обороны Киева находится в постоянной готовности к отражению наступления врага.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео работы артиллерии по врагу в районе Бородянки. Снаряды точно поразили вражеские цели.
Также были опубликованы результаты боя в районе Броваров.
Как передает Милитарный, под Киевом украинским военным удалось захватить российскую аппаратуру шифрования М-211. Она предназначена для передачи секретных документов открытыми каналами связи. Вместе с ними были захвачены и документы, которые позволят расшифровать информацию на устройстве.
Война в Украине: ситуация на Харьковщине
За сутки Харьков был обстрелян 74 раза. Российская армия обстреливала:
- Алексеевский район Харькова
- Северную и Южную Салтовку в Харькове
- район метро "академика Барабашова" в Харькове
- улицу Пушкинскую в Харькове
- Белгородское шоссе в Харькове
- Пятихатки
- Дергачи
- Чугуев
Несмотря на обстрелы украинские военные пошли в контрнаступление по многим направлениям. В частности, бойцы полностью взяли под свой контроль Дергачи в пригороде Харькова.
В ходе боев у ВС РФ были уничтожены 2 танка и два бронированных автомобиля.
Заявляется, что ВСУ не понесли потерь в результате контратаки.
Ситуация в Николаеве
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что вражеские силы проводят ротацию. Ночью авиация разбомбила вражеское снабжение, которое шло из Херсонской области.
"Ущерб нанесли нормальный. У нас добавилось их техники", — заявил Ким.
По словам мэра Николаева Александр Сенкевич, вокруг Николаева сосредоточено около 1500 единиц вражеской техники. Они находятся в радиусе 30 км от города, откуда ведут обстрелы по городу.
Ситуация в Мариуполе
Украинские военные продолжают держать круговую оборону города. Вчера российские оккупанты нанесли авиаудар по детской больнице №2 и роддому. По уточненным данным из-за атаки пострадало 17 человек: 3 погибших, среди них ребенок, врач и женщина.
В Минобороны РФ заявляют, что их военные уже зашли в некоторые районы Мариуполя:
- Азовский
- Найденовка
- Ляпино
- Виноградарь с выходом на "Азовсталь"
- Западный
Полк "Азов" опубликовал фотографии последствия уничтожения приазовского города. Указывается, что защитники города смогли уничтожить 4 танка и 1 БМП. Всего повреждено 11 единиц бронетехники ВС РФ.
Утром 10 марта российские войска вновь нанесли авиаудар по Мариуполю. Известно об одном погибшем. Обстрел произошел примерно в 8 утра, незадолго до начала прекращения огня для эвакуации людей.
Продолжаются бои в Волновахе.
Напомним, украинцы смогут оформить заявку на возмещение ущерба за поврежденное имущество через "Дію".
В Украине вступил в силу закон, позволяющим гражданским убивать российских военных.