В Украине вступил в силу закон, позволяющий гражданским убивать оккупантов РФ

Закон также урегулировал порядок выдачи и возвращения оружия и боеприпасов, предназначенных для гражданского населения.

В Украине вступил в силу Закон №2114-ІХ "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" от 3 марта, дающий право гражданским лицам убивать российских захватчиков. Он действует на период военного положения в стране.

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Закон нормирует возможность получения огнестрельного оружия для граждан Украины, а также иностранцев и лиц без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины и хотят принять участие в защите государства.

Этим законодательным актом предусмотрена возможность получения огнестрельного оружия и боеприпасов к нему гражданским лицам в течение действия военного положения в Украине, а также обязанность их возвращения в течение 10 дней после прекращения или отмены такого состояния. Гражданские люди обязаны вернуть полученное ими огнестрельное оружие в органы Национальной полиции Украины в течение 10 дней после окончания действия военного положения в Украине.

Законом предусмотрено, что гражданские лица не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины.

Кроме того, предоставлена ​​возможность украинцам участвовать в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии России и/или других государств, применяя собственное наградное оружие, спортивное оружие (револьверы, пистолеты, винтовки, гладкоствольные ружья), охотничье нарезное, гладкоствольное или комбинированное оружие.

Верховная Рада приняла этот закон 3 марта, его поддержали 280 народных депутатов. Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ в этот же день.

Ранее Фокус сообщал, что защищать Украину приехал сын британского депутата. 30-летний Бен Грант – бывший спецназовец Королевской морской пехоты и сын Хелен Грант, которая является членом британского парламента от Консервативной партии.