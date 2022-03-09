Вторжение РФ: защищать Украину приехал сын британского депутата (видео)

30-летний Бен Грант – бывший спецназовец Королевской морской пехоты и сын Хелен Грант, которая является членом британского парламента от Консервативной партии.

Среди иностранных добровольцев, которые прибыли в Украину воевать против России, сын депутата британского парламента. 30-летний Бен Грант – бывший спецназовец Королевской морской пехоты и сын Хелен Грант, которая является членом британского парламента от Консервативной партии и советницей премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает The Guardian.

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Отмечается, что старший сын депутата-консерватора и бывшего министра британского правительства входит в группу бывших британских военнослужащих, которые собираются воевать за Украину. Его мать — Хелен Грант, член парламента от Консервативной партии и специальный представитель Бориса Джонсона по вопросам образования девочек. Она также является бывшим министром спорта и туризма.

30-летний Бен Грант прослужил более пяти лет в качестве спецназовца в Королевской морской пехоте.

Грант пообщался с журналистами The Guardian и объяснил, что решение ехать в Украину он принял самостоятельно.

"Меня не посылали, ничего общего с правительством, ничего общего с моей матерью. Просто хочу прояснить это, совершенно на свой страх и риск, я решил сделать это. Я даже не сказал маме, но это то, что есть", — отметил бывший спецназовец.

Также Грант сказал, что решил отправиться в Украину после того, как увидел кадры, на которых российские войска бомбят дом, где слышны крики ребенка.

"Я думал, что я отец троих детей, и если бы это были мои дети, я знаю, что бы я сделал, я бы пошел и дрался", — объяснил он.

Также он ожидает, что к ним присоединятся десятки бывших военнослужащих из Великобритании.

Грант также отметил, что ему известно, что российская армия не соблюдает Женевскую конвенцию и стреляет в журналистов и мирных жителей. Он заявил, что скорее покончит с собой, чем попадет в плен к россиянам.

"Если до меня дойдет, что я могу покончить с собой до того, как попаду в плен, я, вероятно, так и сделаю. Я морально готовился к этому, но будем надеяться, что до этого не дойдет", — отметил он.

Также он добавил, что считает свое решение правильным, хотя ему и страшно.

На вопрос о украинской армии, он сказал, что украинские военные выглядят сильными и не напуганными.

"Они сильные, они не выглядят напуганными, они выглядят готовыми. Будет здорово быть частью команды, которая выглядит готовой", — отметил доброволец.

Грант, который ранее служил Ираке, увидел свою семью и сразу полетел в Украину.

"Я был в Ираке несколько месяцев, а потом полетел домой, увидел свою жену и детей, которых не видел какое-то время и, по сути, сказал: "Я еду в Украину". Они были очень расстроены, но я нужен людям здесь", — сообщил журналистам Грант.

Ранее британские добровольцы рассказали, почему отправились воевать за Украину.

Отметим, созданный при Главном управлении разведки Минобороны Украины интернациональный легион уже выполняет боевые задачи. В спецподразделение вступают добровольцы из 52 стран. К формированию уже присоединилось свыше 20 тысяч бойцов.