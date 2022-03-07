Интернациональный легион приступил к выполнению боевых задач, - ГУР Минобороны

В спецподразделение вступают добровольцы из 52 стран. К формированию уже присоединилось свыше 20 тысяч бойцов.

Созданный Интернациональный легион при Главном управлении разведки Минобороны Украины уже выполняет боевые задачи. Об этом сообщается на странице ГУР МО в Facebook.

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Указывается, что несмотря на продолжение набора бойцов в легион, подразделение уже выполняет боевые задачи. Спецподразделение действует при Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Сегодняшняя война ведется не только против Украины, но и всего свободного мира, против правового устройства человечества, что главным условием мира определяет право наций и стран на свободу и самоопределение, неприкосновенность территориальных границ государств. Преступный Путинский режим решил повторить судьбу Гитлера и Третьего Рейха: прибег к тотальной захватнической войне с массовым убийством гражданского населения", — заявил начальник ГУР бригадный генерал Кирилл Буданов.

Отмечается, что в Интернациональный легион прибывают добровольцы из 52 стран мира. Количество бойцов уже превысило 20 000. В основном это военные, которые принимали участие в различных миротворческих кампаниях в разных частях мира.

Напомним, 27 февраля Владимир Зеленский объявил о создании "Интернационального легиона". В него смогут вступить граждане дружественных к Украине стран, которые желают сражаться вместе с украинскими военными против российских оккупантов.

Уже на следующий день в Минобороны начали формировать Интернациональный легион.

6 марта в Украину прибыли бывшие морпехи из США и Великобритании для помощи Украине в войне с российским агрессором.