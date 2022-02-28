Минобороны создает Интернациональный легион, который анонсировал Зеленский, — Маляр

Анна Маляр утверждает, что в Министерство обороны Украины уже поступило несколько тысяч заявок от иностранных граждан.

Министерство обороны Украины создает "Интернациональный легион", который инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Все граждане иностранных стран, которые хотят встать на защиту Украины от российского вторжения, смогут присоедениться к украинским военным. Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.

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По словам Маляр, в ведомство поступило несколько тысяч заявок от иностранцев, которые хотят воевать против России на стороне Украины.

"У нас уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности от путинского режима", — написала Анна Маляр.

Согласно Положению о прохождении военной службы в Вооруженных Силах иностранцами и лицами без гражданства, утвержденным указом президента Украины от 10 июня 2016 года № 248, граждане иностранных стран могут вступить на военную службу по контракту в ВСУ добровольно, а также в ряды Сил территориальной обороны ВСУ.

Напомним, 27 февраля Владимир Зеленский объявил о создании "Интернационального легиона". В него смогут вступить граждане дружественных к Украине стран, которые желают сражаться вместе с украинскими военными против российских оккупантов. Для того чтобы вступить в ряды легиона и получить дополнительную информацию, нужно обратиться к атташе по вопросам обороны посольства Украины в тех странах, гражданами которых они являются. Также контактная информация опубликована на сайте посольства.

28 февраля, на 5 день вторжения России темп наступления противника упал. Однако российские войска продолжают наносить удары по военным и гражданским аэропортам Украины. Кроме того, обстрелам подвергаются объекты инфраструктуры, населенные пункты, жилые дома и подразделения украинских военных в разных районах. Под обстрелы попали Житомир, Чернигов, Харьков и область.