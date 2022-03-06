Иностранный легион: бывшие морпехи из США и Великобритании идут на помощь Украине

Тысячи добровольцев из США и других стран откликнулись на призыв Украины вступить в иностранный легион и помочь в противостоянии российским захватчикам.

Бывшие морские пехотинцы Королевской морской пехоты Великобритании прибыли в Украину, чтобы помочь в противостоянии российским оккупантам. Об этом репортер Fox News Лукас Томлинсон сообщил в Twitter.

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По его словам, пехотинец по имени Бен заинтригован возможностью оказать помощь.

Когда Мэтт Паркер, ветеран американской армии с 22-летним опытом услышал о том, что Россия вторглась в Украину, он вспомнил о знакомом украинце, который служил с ним в Ираке, и решил, что он должен помочь жителям Украины защитить свою родину.

"В Ираке у меня был солдат из Украины, — объяснил Паркер. — Теперь, если я поеду в Украину, то, возможно, помогу защитить его мать, его сестру. Таким образом я отблагодарю человека за службу".

По словам Паркера, ВСУ могут направить его куда нужно, или же он может работать инструктором — обучать военнослужащих иностранного легиона пользоваться оружейными системами.

"У них есть выбор: направить меня на поле боя или же использовать в качестве инструктора. В любом случае мы рады помочь", — объяснил экс-военный ВС США.

Паркер считает, что украинцы противостоят некоему громиле-гопнику, который не считается с международным правом, и которого не заботят ни дети, ни женщины.

Таких бывших военных, как Паркер, немало.

Представительство украинского посольства в Вашингтоне сообщило, что три тысячи добровольцев из США откликнулись на призыв Украины вступить в иностранный легион и помочь в сопротивлении российским захватчикам. Многие граждане из других стран также решили помочь стране.

В своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает 16 000 добровольцев. "Нам нечего терять кроме нашей свободы", — заявил президент.

Руководство Вооруженных сил Украины также обратилось к людям с боевым опытом, которые хотят помочь, а украинское правительство временно сняло визовые ограничения для добровольцев.

Госорганы Украины разработали специальный алгоритм действий для иностранцев, которые хотят приехать в Украину и помочь в борьбе против оккупационных российских войск.

Ранее Фокус сообщал, что полк "Азов" пополнился ротой белорусских добровольцев. При территориальной обороне "Азова" сформирована рота выходцев из Беларуси — первое иностранное подразделение, которое действует в войне против России.