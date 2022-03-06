Іноземний легіон: колишні морпіхи зі США та Великобританії йдуть на допомогу Україні

Тисячі добровольців зі США й інших країн відгукнулися на заклик України вступити до іноземного легіону та допомогти у протистоянні російським загарбникам.

Колишні морські піхотинці Королівської морської піхоти Великобританії прибули в Україну, щоб допомогти в протистоянні російським окупантам. Про це репортер Fox News Лукас Томлінсон повідомив у Twitter.

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За його словами, піхотинець на ім'я Бен заінтригований можливістю надати допомогу.

Коли Метт Паркер, ветеран американської армії з 22-річним досвідом почув про те, що Росія вторглася в Україну, він згадав про знайомого українця, який служив із ним в Іраку, і вирішив, що він має допомогти українцям захистити свою батьківщину.

"В Іраку у мене був солдат з України, — пояснив Паркер. — Тепер, якщо я поїду в Україну, то, можливо, допоможу захистити його матір, його сестру. Так я віддячу людині за службу".

За словами Паркера, ЗСУ можуть спрямувати його куди треба, або він може працювати інструктором — навчати військовослужбовців іноземного легіону користуватися збройовими системами.

"У них є вибір: спрямувати мене на поле бою або використовувати як інструктора. У будь-якому випадку ми раді допомогти", — пояснив ексвійськовий ЗС США.

Паркер вважає, що українці протистоять якомусь громилі-гопнику, який не зважає на міжнародне право, і якого не турбують ні діти, ні жінки.

Таких колишніх військових як Паркер чимало.

Представництво українського посольства у Вашингтоні повідомило, що три тисячі добровольців зі США відгукнулися на заклик України вступити до іноземного легіону та допомогти у спротиві російським загарбникам. Багато громадян інших країн також вирішили допомогти країні.

У своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує 16 тисяч добровольців. "Нам нічого втрачати крім нашої свободи", — заявив президент.

Керівництво Збройних сил України також звернулося до людей із бойовим досвідом, які хочуть допомогти, а український уряд тимчасово зняв візові обмеження для добровольців.

Держоргани України розробили спеціальний алгоритм дій для іноземців, які хочуть приїхати в Україну та допомогти в боротьбі проти окупаційних російських військ.

Раніше Фокус повідомляв, що полк "Азов" поповнився ротою білоруських добровольців. При територіальній обороні "Азова" сформовано роту вихідців із Білорусі — перший іноземний підрозділ, який діє у війні проти Росії.