В "Азові" з'явилася рота іноземних добровольців із Білорусі (відео)

При територіальній обороні "Азова" створено роту з білоруських добровольців. Це перший іноземний підрозділ, що діє в поточній війні.

Територіальна оборона України поповнилася — у ній створено підрозділ, який складається з білоруських солдатів. Це перше іноземне формування, яке воюватиме на українській території проти РФ, повідомляє телеграм-канал NEXTA.

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"При теробороні "Азова" створено білоруську роту. Це перший підрозділ із іноземних добровольців. Ще один аргумент на користь того, що білоруський народ — не ворог для українців. Наш спільний ворог — це диктатори Путін і Лукашенко, які розв'язали цю війну", — написали журналісти.

Раніше батальйон "Азов" був заборонений у соцмережі Facebook через політику компанії Meta щодо небезпечних осіб і організацій. Проте з початком війни ці обмеження було знято частково — батальйон тепер можна згадувати в соцмережі у зв'язку з бойовими діями в Україні. Але його група у Facebook, як і раніше, залишається під забороною за свої "неонацистські симпатії".

Раніше Фокус повідомляв, що місто Маріуполь російські війська беруть у кліщі — до нього просуваються колони російської військової техніки. Саме місто тремтить від вибухів.