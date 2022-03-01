В "Азове" появилась рота иностранных добровольцев из Беларусь (видео)

При территориальной обороне "Азова" создана рота из белорусских добровольцев. Это первое иностранное подразделение, действующее в текущей войне.

Территориальная оборона Украины пополнилась — в ней создано подразделение, состоящее из белорусских солдат. Это первое иностранное формирование, которое будет воевать на украинской территории против РФ, сообщает телеграм-канал NEXTA.

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"При терробороне "Азова" создана белорусская рота. Это первое подразделение из иностранных добровольцев. Еще один аргумент в пользу того, что белорусский народ — не враг для украинцев. Наш общий враг — это диктаторы Путин и Лукашенко, развязавшие эту войну", — написали журналисты.

Ранее батальон "Азов" был запрещен в соцсети Facebook из-за политики компании Meta в отношении опасных лиц и организаций. Однако с началом войны эти ограничения были сняты частично — батальон теперь можно упоминать в соцсети в связи с боевыми действиями в Украине. Но его группа в Facebook по-прежнему остается под запретом за свои "неонацистские симпатии".

Ранее Фокус сообщал, что город Мариуполь российские войска берут в клещи — к нему продвигаются колонны российской военной техники. Сам город дрожит от взрывов.