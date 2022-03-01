Іноземці можуть вступити до Іноземного легіону територіальної оборони України, — інструкція

Держоргани України розробили алгоритм дій для тих іноземців, які виявили бажання приїхати до України та допомогти їй у боротьбі проти агресора.

Держспецзв'язку опублікувала у своєму телеграм-каналі документ, який пояснює, як іноземці, за бажання, можуть приєднатися до загонів територіальної оборони.

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Документ англійською мовою доступний за посиланням.

Алгоритм для вступу іноземців до Іноземного легіону тероборони України

Крок 1. Подати заяву до Посольства України у вашій країні з наміром вступити до Іноземного легіону територіальної оборони України (попросити у військового дипломата чи консула, контактні дані — на сайті Посольства):

Подати заяву можна трьома способами:

з'явитися до посольства фізично; зателефонувати; написати на пошту.

Крок 2. Вкажіть, які документи та одяг (спорядження) вам необхідно чи рекомендується мати.

Документи:

посвідчення особи чи паспорт;

паспорт для виїзду за кордон;

документи, що підтверджують проходження військової служби (або служби в органах внутрішніх справ) та участь у бойових діях;

інші документи на вимогу військового дипломата чи консула.

Крок 3. Прибути до посольства з документами для співбесіди з військовим аташе та розв'язання візових питань із консулом.

Крок 4. Написати заяву про зарахування до Територіальної оборони Збройних Сил України на військову службу за контрактом на добровільній основі (за допомогою аташе з питань оборони).

Крок 5. Отримайте інструкції про те, як приїхати в Україну та про необхідні документи та обладнання.

Рекомендується за наявності мати військовий одяг, спорядження, каску, бронежилет тощо.

Крок 6. Допомогу вам допоможуть представники посольств, консульств України (за кордоном) та територіальної оборони в Україні. Контакти нададуть у посольстві України у вашій країні.

Крок 7. Після прибуття в Україну на збірний пункт вступити до Іноземного легіону територіальної оборони України (підписати контракт) та разом із бійцями інших країн та українськими солдатами вирушити воювати проти російських окупантів.

Фокус повідомляв про те, що російські військові завдали ракетного удару по центру міста Харкова.