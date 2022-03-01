Иностранцы могут вступить в Иностранный легион территориальной обороны Украины, - инструкция
Госорганы Украины разработали алгоритм действий для тех иностранцев, которые изъявили желание приехать в Украину и помочь ей в борьбе против агрессора.
Госспецсвязи опубликовала в своем телеграм-канале документ, объясняющий, как иностранцы, при желании, могут присоединиться к отрадам территориальной обороны.
Документ на английском языке доступен по ссылке.
Алгоритм для вступления иностранцев в Иностранный легион теробороны Украины
Шаг 1. Подать заявление в Посольство Украины в вашей стране с намерением вступить в Иностранный легион территориальной обороны Украины (попросить у военного дипломата или консула, контактные данные — на сайте Посольства):
Подать заявление можно тремя способами:
- явиться в посольство физически;
- позвонить по телефону;
- написать на почту.
Шаг 2. Укажите, какие документы и одежду (снаряжение) вам необходимо или рекомендуется иметь.
Документы:
- удостоверение личности или паспорт;
- паспорт для выезда за границу;
- документы, подтверждающие прохождение военной службы (или службы в органах внутренних дел) и участие в боевых действиях;
- другие документы по требованию военного дипломата или консула.
Шаг 3. Прибыть в посольство с документами для собеседования с военным атташе и решения визовых вопросов с консулом.
Шаг 4. Написать заявление о зачислении в Территориальную оборону Вооруженных Сил Украины на военную службу по контракту на добровольной основе (при помощи атташе по вопросам обороны).
Шаг 5. Получите инструкции о том, как приехать в Украину и о необходимых документах и оборудовании.
Рекомендуется при наличии иметь военную одежду, снаряжение, каску, бронежилет и т.п.
Шаг 6. Содействие в пути вам окажут представители посольств, консульств Украины (за рубежом) и территориальной обороны в Украине. Контакты будут предоставлены в посольстве Украины в вашей стране.
Шаг 7. По прибытии в Украину на сборный пункт вступить в Иностранный легион территориальной обороны Украины (подписать контракт) и вместе с бойцами других стран и украинскими солдатами отправиться воевать против российских оккупантов.
Фокус сообщал о том, что российские военные нанесли ракетный удар по центру города Харькова.