Иностранцы могут вступить в Иностранный легион территориальной обороны Украины, - инструкция

Госорганы Украины разработали алгоритм действий для тех иностранцев, которые изъявили желание приехать в Украину и помочь ей в борьбе против агрессора.

Госспецсвязи опубликовала в своем телеграм-канале документ, объясняющий, как иностранцы, при желании, могут присоединиться к отрадам территориальной обороны.

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Документ на английском языке доступен по ссылке.

Алгоритм для вступления иностранцев в Иностранный легион теробороны Украины

Шаг 1. Подать заявление в Посольство Украины в вашей стране с намерением вступить в Иностранный легион территориальной обороны Украины (попросить у военного дипломата или консула, контактные данные — на сайте Посольства):

Подать заявление можно тремя способами:

явиться в посольство физически; позвонить по телефону; написать на почту.

Шаг 2. Укажите, какие документы и одежду (снаряжение) вам необходимо или рекомендуется иметь.

Документы:

удостоверение личности или паспорт;

паспорт для выезда за границу;

документы, подтверждающие прохождение военной службы (или службы в органах внутренних дел) и участие в боевых действиях;

другие документы по требованию военного дипломата или консула.

Шаг 3. Прибыть в посольство с документами для собеседования с военным атташе и решения визовых вопросов с консулом.

Шаг 4. Написать заявление о зачислении в Территориальную оборону Вооруженных Сил Украины на военную службу по контракту на добровольной основе (при помощи атташе по вопросам обороны).

Шаг 5. Получите инструкции о том, как приехать в Украину и о необходимых документах и ​​оборудовании.

Рекомендуется при наличии иметь военную одежду, снаряжение, каску, бронежилет и т.п.

Шаг 6. Содействие в пути вам окажут представители посольств, консульств Украины (за рубежом) и территориальной обороны в Украине. Контакты будут предоставлены в посольстве Украины в вашей стране.

Шаг 7. По прибытии в Украину на сборный пункт вступить в Иностранный легион территориальной обороны Украины (подписать контракт) и вместе с бойцами других стран и украинскими солдатами отправиться воевать против российских оккупантов.

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