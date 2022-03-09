Вторгнення РФ: захищати Україну приїхав син британського депутата (відео)

30-річний Бен Грант — колишній спецназівець Королівської морської піхоти та син Гелен Грант, яка є членом британського парламенту від Консервативної партії.

Серед іноземних добровольців, котрі прибули в Україну воювати проти Росії, син депутатки британського парламенту. 30-річний Бен Грант — колишній спецназівець Королівської морської піхоти та син Гелен Грант, яка є членом британського парламенту від Консервативної партії та радницею прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, повідомляє The Guardian.

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Зазначають, що старший син депутатки-консерваторки та колишнього міністра британського уряду входить до групи колишніх британських військовослужбовців, які мають на меті воювати за Україну. Його мати — Гелен Грант, член парламенту від Консервативної партії та спеціальна представниця Бориса Джонсона з питань освіти дівчаток. Вона також є колишнім міністром спорту та туризму.

30-річний Бен Грант прослужив понад п'ять років як спецназівець у Королівській морській піхоті.

Грант поспілкувався з журналістами The Guardian та пояснив, що рішення їхати в Україну він прийняв самостійно.

"Мене не посилали, нічого спільного з урядом, нічого спільного з моєю матір'ю. Просто хочу прояснити це, зовсім на свій страх і ризик я вирішив зробити це. Я навіть не сказав мамі, але це те, що є", — зазначив колишній спецназівець.

Також Грант сказав, що вирішив вирушити в Україну після того, як побачив кадри, на яких російські війська бомблять будинок, де чути крики дитини.

"Я думав, що я батько трьох дітей, і якби це були мої діти, я знаю, що б я зробив, я пішов би й бився", — пояснив він.

Також він очікує, що до них приєднаються десятки колишніх військовослужбовців із Великобританії.

Грант також зазначив, що йому відомо, що російська армія не дотримується Женевської конвенції й стріляє в журналістів та мирних жителів. Він заявив, що швидше накладе на себе руки, ніж потрапить у полон до росіян.

"Якщо до мене дійде, що я можу накласти на себе руки до того, як потраплю в полон, я, ймовірно, так і зроблю. Я морально готувався до цього, але сподіватимемося, що до цього не дійде", — зазначив він.

Також він додав, що вважає своє рішення правильним, хоч йому і страшно.

На запитання про українську армію він сказав, що українські військові виглядають сильними й не наляканими.

"Вони сильні, вони не виглядають наляканими, вони виглядають готовими. Буде здорово бути частиною команди, яка виглядає готовою", — зазначив доброволець.

Грант, який раніше служив Іраку, побачив свою сім'ю та одразу полетів до України.

"Я був в Іраку кілька місяців, а потім полетів додому, побачив свою дружину та дітей, яких не бачив якийсь час і, по суті, сказав: "Я їду в Україну". Вони дуже засмутилися, але я потрібний людям тут ", — повідомив журналістам Грант.

Раніше британські добровольці розповіли, чому вирушили воювати за Україну.

Зазначимо, що створений при Головному управлінні розвідки Міноборони України міжнародний легіон вже виконує бойові завдання. До спецпідрозділу вступають добровольці з 52 країн. До формування вже приєдналося понад 20 тисяч бійців.