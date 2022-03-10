В Україні набув чинності закон, який дозволяє цивільним вбивати окупантів РФ

Закон також врегулював порядок видачі та повернення зброї та боєприпасів, призначених для цивільного населення.

В Україні набув чинності Закон №2114-ІХ "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" від 3 березня, який дає право цивільним особам вбивати російських загарбників. Він діє під час воєнного стану в країні.

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Закон нормує можливість отримання вогнепальної зброї для громадян України, а також іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України та хочуть взяти участь у захисті держави.

Цим законодавчим актом передбачено можливість отримання вогнепальної зброї та боєприпасів до неї цивільним особам протягом дії воєнного стану в Україні, а також обов'язок їх повернення протягом 10 днів після припинення або скасування такого стану. Цивільні особи зобов'язані повернути отриману ними вогнепальну зброю до органів Національної поліції України протягом 10 днів після закінчення дії воєнного стану в Україні.

Закон передбачає, що цивільні особи не несуть відповідальності за застосування вогнепальної зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України.

Крім того, надано можливість українцям брати участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Росії та/або інших держав, застосовуючи власну нагородну зброю, спортивну зброю (револьвери, пістолети, гвинтівки, гладкоствольні рушниці), мисливську нарізну, гладкоствольну або комбіновану.

Верховна Рада ухвалила цей закон 3 березня, його підтримали 280 народних депутатів. Президент України Володимир Зеленський підписав документ цього ж дня.

Раніше Фокус повідомляв, що захищати Україну приїхав син британського депутата. 30-річний Бен Грант — колишній спецназівець Королівської морської піхоти та син Гелен Грант, яка є членом британського парламенту від Консервативної партії.