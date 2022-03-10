Киев взять невозможно: Арестович призвал не волноваться за столицу

На подступах к столице украинские защитники уничтожают врага, поэтому можно быть спокойным — россияне не захватят Киев.

Российские военные не смогут окружить или взять Киев под контроль — столицу охраняет достаточно большое количество наших защитников, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время телемарафона.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Киев окружить невозможно, взять его невозможно. За это можно не волноваться. Под Киевом и в Киеве действует достаточно большая группировка наших войск, которая уничтожает противника", — заявил Арестович.

По его словам, 9 марта ВСУ нанесли очередные мощные удары, во время одного из которых погиб российский командир, который наступал на Киев со стороны Броваров.

"Мы имеем преимущество на поле боя…они постоянно теплят поражение", — отметил советник главы ОП.

Ранее Арестович заявлял, что для взятия украинской столицы у врага не хватит сил — нужны три армии РФ, чтобы это сделать.

Напомним, 9 марта украинские военные совершили контратаку в направлении Броваров. В результате российские войска потеряли 5 танков.

Отметим, Алексей Арестович предупредил, что преступление, когда РФ разгромила роддом в Мариуполе, не останется безнаказанным.