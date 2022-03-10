Російські бойові кораблі відійшли в Крим: висадження десанту в Одесу відкладається

Як заявили в обласній військовій адміністрації, Росія відклала висадження через те, що вони знають, "чим це для них закінчиться".

Ескадри Чорноморського флоту РФ відійшли від Одеси в окупований Крим і відклали проведення висадження десанту на берег. Про це повідомляє представник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, повідомляє АрміяInform.

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За словами Братчука, Росія відклала проведення десантної операції на Одесу, бо знає, чим це для них закінчиться.

"Ескадрильї Чорноморського флоту РФ перебазувалися на мис Тарханкут та озеро Донузлав і поки що не мають намірів висаджувати десант на наше узбережжя, бо знають, чим це для них закінчиться. Одеса ніколи не здавалася ворогові — не здасться і цього разу", — наголосив Братчук.

Він також наголосив, що українські військові змогли зупинити просування ворога на позиціях у Херсона, Миколаєва, Кривого Рогу, Вознесенська та Нововоронцовки Херсонської області.

Нагадаємо, українські артилеристи знищили російський корвет "Василь Биков", який увійшов до складу флоту в 2018 році.

Раніше експерти заявили, що десантну операцію РФ біля Одеси приречено на провал, якщо попередньо не придушити оборону потужними вогневими ударами.