Російські бойові кораблі відійшли в Крим: висадження десанту в Одесу відкладається
Як заявили в обласній військовій адміністрації, Росія відклала висадження через те, що вони знають, "чим це для них закінчиться".
Ескадри Чорноморського флоту РФ відійшли від Одеси в окупований Крим і відклали проведення висадження десанту на берег. Про це повідомляє представник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, повідомляє АрміяInform.
За словами Братчука, Росія відклала проведення десантної операції на Одесу, бо знає, чим це для них закінчиться.
"Ескадрильї Чорноморського флоту РФ перебазувалися на мис Тарханкут та озеро Донузлав і поки що не мають намірів висаджувати десант на наше узбережжя, бо знають, чим це для них закінчиться. Одеса ніколи не здавалася ворогові — не здасться і цього разу", — наголосив Братчук.
Він також наголосив, що українські військові змогли зупинити просування ворога на позиціях у Херсона, Миколаєва, Кривого Рогу, Вознесенська та Нововоронцовки Херсонської області.
Нагадаємо, українські артилеристи знищили російський корвет "Василь Биков", який увійшов до складу флоту в 2018 році.
Раніше експерти заявили, що десантну операцію РФ біля Одеси приречено на провал, якщо попередньо не придушити оборону потужними вогневими ударами.