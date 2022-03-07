Українська артилерія залповим вогнем зашкодила корабель Чорноморського флоту РФ (відео)

Офшорний патрульний корабель увійшов до складу флоту у 2018 році. Українські військові, ймовірно, поцілили в судно "Василь Биков".

У Чорному морі українські військові завдали артилерійського удару по російським кораблям поблизу Одеси. За попередньою інформацією, було пошкоджено патрульний корабель "Василь Биков". Про це повідомляє портал "Мілітарний".

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Вранці речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що українські військові підбили один із російських кораблів.

За попередньою інформацією видання, було пошкоджено новий патрульний корабель Чорноморського флоту "Василь Биков". Також було опубліковане фото корабля, що горить. Дані вимагають підтвердження.

[ + – ] Російський корабель, що горить

Додамо, що корабель проєкту 22160 "Василь Биков" увійшов до складу Чорноморського флоту у 2018 році. Він належить до нової серії офшорних патрульних кораблів. Його повна водотоннажність становить 1800 тонн.

Судно брало участь у прикритті захоплених вишок "Бойко", а також було одним із учасників морської блокади Чорного моря.

[ + – ] Відео артилерійського удару по кораблю РФ

Нагадаємо, на Одещині закривають проїзд через Затоку та Білгород-Дністровський.

Експерти заявили, що десантна операція РФ біля Одеси приречена на провал, якщо не придушити оборону потужними вогневими ударами.