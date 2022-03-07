Украинская артиллерия залповым огнем повредила корабль Черноморского флота РФ (видео)

Офшорный патрульный корабль вошел в состав флота в 2018 году. Украинские военные, преположительно, попали в судно "Василий Быков".

В Черном море украинские военные нанесли артиллерийский удар по российским кораблям в районе Одессы. По предварительной информации, был поврежден патрульный корабль "Василий Быков". Об этом сообщает портал "Милитарный".

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Утром спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что украинские военные подбили один из российских кораблей.

По предварительной информации издания, был поврежден новейший патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков". Также было опубликовано фото горящего корабля. Данные требуют подтверждения.

[ + – ] Горящий российский корабль

Добавим, что корабль проекта 22160 "Василий Быков" вошел в состав Черноморского флота в 2018 году. Он относится к новой серии офшорных патрульных кораблей. Его полное водоизмещение составляет 1800 тонн.

Судно принимало участие в прикрытии захваченных вышек "Бойко", а также было одним из участников морской блокады Черного моря.

[ + – ] Видео артиллерийского удара по кораблю РФ

Напомним, в Одесской области закрывают проезд через Затоку и Белгород-Днестровский.

Эксперты заявили, что десантная операция РФ возле Одессы обречена на провал, если предварительно не подавить оборону мощными огневыми ударами.