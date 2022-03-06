В Одесской области закрывают проезд через Затоку и Белгород-Днестровский
Водителям предлагают объезд по трассе М-15 через населенный пункт Паланка, республики Молдова.
В Одесской области с 6 марта будет закрыт транзитный проезд через поселок Затока и город Белгород-Днестровский в обоих направлениях. Всем водителям предлагают объезд через пункт пропуска в Паланке (Молдова). Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Для объезда будет доступно направление автодороги М-15 Одесса-Рени (через Паланку)" — информируют полицейские.
Силовики также напомнили проезжающим правила пересечения блокпостов. перед тем как приблизиться к блокпосту гражданам необходимо;
- за 50 метров снизить скорость автомобиля;
- предварительно подготовить документы для проверки;
- выключить фары;
- включить "аварийки" и освещение салона авто;
Во время общения с силовиками граждане должны:
- четко отвечать на вопросы военнослужащих;
- быть готовым открыть багажник и салон автомобиля для осмотра;
- после разрешения на проезд медленно набирать скорость авто.
Категорически запрещено на блокпостах проводить фото и видеосъемку и выходить из автомобиля без разрешения.
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