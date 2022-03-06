В Одесской области закрывают проезд через Затоку и Белгород-Днестровский

Водителям предлагают объезд по трассе М-15 через населенный пункт Паланка, республики Молдова.

В Одесской области с 6 марта будет закрыт транзитный проезд через поселок Затока и город Белгород-Днестровский в обоих направлениях. Всем водителям предлагают объезд через пункт пропуска в Паланке (Молдова). Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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[ + – ] Водителям предлагают объезд по трассе М-15

"Для объезда будет доступно направление автодороги М-15 Одесса-Рени (через Паланку)" — информируют полицейские.

Силовики также напомнили проезжающим правила пересечения блокпостов. перед тем как приблизиться к блокпосту гражданам необходимо;

за 50 метров снизить скорость автомобиля;

предварительно подготовить документы для проверки;

выключить фары;

включить "аварийки" и освещение салона авто;

Во время общения с силовиками граждане должны:

четко отвечать на вопросы военнослужащих;

быть готовым открыть багажник и салон автомобиля для осмотра;

после разрешения на проезд медленно набирать скорость авто.

Категорически запрещено на блокпостах проводить фото и видеосъемку и выходить из автомобиля без разрешения.

Ранее сообщалось, что у побережья Одессы был обстрелян иностранный теплоход HELT под флагом Панамы. Позже стало известно, что грузовое судно затонуло, а из 6 человек команды двоим удалось выжить, 4 человека пропали без вести.

В акватории Черного моря недалеко от Одессы российская ракета угодила в турецкое судно "Yasa Jupiter", которое принадлежит бизнесмена Ялчину Сабанджи. Представители Главного управления по морским делам Турции сообщили, что обошлось без человеческих жертв.