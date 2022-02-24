У берегов Одессы российская ракета попала в турецкое судно (фото)

Корабль под названием "Юпитер" шел курсом на Румынию под флагом Маршалловых островов. На борту находилось 19 человек, в том числе 11 украинцев.

В акватории Черного моря недалеко от Одессы ракета российского флота угодила в турецкое судно "Yasa Jupiter". Данных о пострадавших и погибших пока нет. Об этом сообщает турецкий портал Deniz Habar Ajansi.

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Отмечается, что ракета попала в плавсредство, которое находится в собственности турецкого бизнесмена Ялчина Сабанджи.

"Юпитер" шел курсом на Румынию под флагом Маршалловых островов, на его борту находилось в общей сложности 19 человек — 8 граждан Турции и 11 граждан Украины. Все эти люди остались живы, а судно продолжило свой путь к берегам Румынии.

[ + – ] Место, где находился корабль на карте.

Представители Главного управления по морским делам Турции отметили, что судно не обращалось за помощью и что обошлось без человеческих жертв.

[ + – ] Выбитые стекла на корабле "Юпитер".

Известно, что судно было построено в 2019 году, его длина — почти 200 метров, ширина — 32 метра.

Напомним, что ракетный крейсер "Москва" и патрульный корабль "Василий Быков" проводят атаку острова Змеиный, но украинские пограничники сопротивляются. Оккупанты ведут огонь по острову, используя ствольное корабельное оружие.

Ранее Фокус сообщал, что бойцы ВСУ уничтожили 15 танков РФ недалеко от города Глухов. Украинские военные при помощи ПТРК "Javelin" обезвредили колонну российской бронетехники.