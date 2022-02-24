Біля берегів Одеси російська ракета потрапила в турецьке судно (фото)

Корабель під назвою "Юпітер" йшов курсом Румунії під прапором Маршаллових островів. На борту було 19 людей, зокрема 11 українців.

В акваторії Чорного моря неподалік Одеси ракета російського флоту потрапила в турецьке судно Yasa Jupiter. Даних про постраждалих і загиблих поки що немає. Про це повідомляє турецький портал "Deniz Habar Ajansi".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Зазначається, що ракета потрапила в плавзасіб, який перебуває у власності турецького бізнесмена Ялчина Сабанджі.

"Юпітер" йшов курсом на Румунію під прапором Маршаллових островів, на його борту знаходилося загалом 19 осіб — 8 громадян Туреччини й 11 громадян України. Усі ці люди залишилися живими, а судно продовжило свій шлях до берегів Румунії.

[ + – ] Місце, де був корабель на карті.

Представники Головного управління з морських справ Туреччини зазначили, що судно не зверталося за допомогою і що обійшлося без людських жертв.

[ + – ] Вибите скло на кораблі "Юпітер".

Відомо, що судно було збудовано в 2019 році, його довжина — майже 200 метрів, ширина — 32 метри.

Нагадаємо, що ракетний крейсер "Москва" та патрульний корабель "Василь Биков" проводять атаку острова Зміїний, але українські прикордонники чинять опір. Окупанти ведуть вогонь по острову, використовуючи ствольну корабельну зброю.

Раніше Фокус повідомляв, що бійці ЗСУ знищили 15 танків РФ неподалік міста Глухів. Українські військові за допомогою ПТРК Javelin знешкодили колону російської бронетехніки.