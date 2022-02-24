Російський флот атакує острів Зміїний: прикордонники чинять опір

Український острів атакує ракетний крейсер "Москва" та патрульний корабель "Василь Биков".

Кораблі Чорноморського флоту РФ атакують український острів Зміїний у Чорному морі. Українські прикордонники чинять опір. Про це повідомляє МВС України.

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"Окупанти вели вогонь по острову зі ствольної корабельної зброї. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону! У районі острова знаходяться два кораблі ЧФ РФ "Москва" (ракетний крейсер, — ред. ) та "Василь Биков" (патрульний корабель)", — сказано в повідомленні.

Зазначимо, що острів віддалений від українського узбережжя на 40 км.

Як раніше повідомляв Фокус, вранці 24 лютого "непізнані цілі" впритул підійшли до острова Зміїний у Чорному морі та поставили ультиматум українським прикордонникам, які дислоковані на острові: здатися та вимкнути станцію радіолокації. Інакше українському гарнізону пригрозили знищенням.

Нагадаємо, Росія почала застосовувати проти України балістичні ракети. З території Білорусі вже випущено 4 ракети