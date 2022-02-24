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Воєнний фокус Російсько-українська війна

РФ почала використовувати проти України балістичні ракети, — ЗСУ

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Фото: Мiноборони РФ | Комплекс "Іскандер"

Головнокомандувач української армії заявив, що з території Білорусі вже випущено 4 балістичні ракети.

Російська армія почала застосовувати балістичні ракети проти України. Про це повідомляє пресслужба сухопутних військ.

Про це також пише головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"З території Республіки Білорусь випущено 4 балістичні ракети у південно-західному напрямку", — сказано в повідомленні.

Як раніше писав Фокус, російська армія обстріляла крилатими ракетами передмістя Києва, м. Бровари.

Також зазначимо, що Житомирський прикордонний загін Держприкордонслужби України спростував інформацію щодо прориву українсько-білоруського кордону в Житомирській області.

Нагадаємо, у с. Гостомель під Києвом поруч зі збитим російським гелікоптером українські військові затримали російського диверсанта. Він намагався вдавати українця, але його видали записи, що були при ньому, і спеціальні прилади.