У Гостомелі поруч зі своїм вертольотом затримано диверсанта — Геращенко (відео)

Затриманий намагався стверджувати, що він місцевий житель, але українською мовою говорить погано.

Поряд із збитим у Гостомелі вертольотом українські військові затримали російського диверсанта. Він намагався вдавати із себе українця, але його видали записи і спеціальні прилади, що знаходилися при ньому, повідомляє радник Міністра МВС Антон Геращенко.

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"Затриманий поліцією Київської області, поряд із збитим під Гостомелем Вертольотом російський диверсант.

Намагався видати себе за українця. При ньому виявлено записи та спеціальні прилади, що свідчать про те, навіщо його закинули до нас", — написав Геращенко у Facebook.

Себе затриманий назвав "виродком із Києва", що прозвучало українською не дуже переконливо.

Раніше Фокус повідомляв, що Центр протидії дезінформації склав список Telegram-каналів, які розповсюджують неправдиві відомості. Було складено перелік, у якому опинилися канали Анатолія та Ольги Шарій, Макса Бужанського, канали Наглий, Клименко Тайм, Легітимний, Скептик.

До цього, в публікації ДПСУ помилково було вказано, що російські війська намагаються прорватися в Житомирській області. Насправді йдеться про Київську область, де російські війська проводять бомбардування.

Йдеться про російське бомбардування у шести районах Київської області.