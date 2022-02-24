ДПСУ спростувала інформацію про прорив кордону в Житомирській області

Помилково в публікації відомства було зазначено, що російські війська намагаються прорвати кордон у Житомирській, а не в Київській області.

Житомирський прикордонний загін Державної прикордонної служби України прокоментував опубліковану інформацію про те, що ворожі війська прорвали кордон на території області. Про це повідомляє "Суспільне" у своєму Telegram-каналі.

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У дописі на сторінці ДПСУ у Facebook зазначається, що російські війська йдуть на прорив кордону в Київській області, спочатку помилково вказали Житомирську область.

У публікації йдеться про те, що російські війська із градів обстрілювали місця дислокації відділу прикордонної служби "Млачівка" Житомирського прикордонного загону в Київській області.

Ворожа техніка зайшла через пропускний пункт "Вільча". Прикордонники разом із бійцями української армії прийняли бій.

За ситуацією прикордонні загони можуть бути передислоковані на запасні позиції та діяти спільно із ЗСУ та Нацгвардією.

Нагадаємо, що армія РФ проводить бомбардування Київської області. Влада України закликала населення не довіряти російським фейкам і ретельніше перевіряти відомості, що публікуються. Також були названі населені пункти Київської області, що опинилися під авіаударом.

Раніше Фокус повідомляв, що на КПП під час в'їзду до Києва зводяться захисні споруди. За словами київського градоначальника Віталія Кличка, зараз огляд автомобілів, що прямують до міста, може бути тривалим через необхідність перевірки кожного транспортного засобу.