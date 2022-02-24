На КПП під час в'їзду до Києва зводять захисні споруди — Кличко

Мер Києва додав, що огляд автомобілів, що в'їжджають у місто, зараз може бути тривалим через необхідність оглядати кожну машину.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до киян із повідомленням про те, що на в'їздах до української столиці обладнають захисні споруди. Він попросив поставитися до цього з розумінням, оскільки в'їзд до Києва зараз може бути ускладненим. Про це Кличко написав у своєму Telegram

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"Друзі! На в'їздах до Києва, на контрольно-пропускних пунктах обладнаємо захисні споруди. Тому в'їзд може бути ускладненим. Прошу поставитися до цього з розумінням.

І, будь ласка, не розповсюджуйте інформацію про пересування наших військових та авіації", — сказав Віталій Кличко.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна полонила перших російських військових. Ними виявилися солдати Ямпільського мотострілецького полку.

На Київщині бойова техніка противника пішла на прорив державного кордону.