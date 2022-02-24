На КПП при въезде в Киев возводят защитные сооружения - Кличко

Мэр Киева добавил, что досмотр въезжающих в город автомобилей сейчас может быть длительным из-за необходимости досматривать каждую машину.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к киевлянам с сообщением о том, что на въездах в украинскую столицу оборудуют защитные сооружения. Он попросил отнестись к этому с пониманием, поскольку въезд в Киев сейчас может быть осложнен. Об этом Кличко написал в своем Telegram

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"Друзья! На въездах в Киев, на контрольно-пропускных пунктах оборудуем защитные сооружения. Поэтому въезд может быть усложнен. Прошу отнестись к этому с пониманием.

И пожалуйста, не распространяйте информацию о передвижении наших военных и авиации", сказал Виталий Кличко.

Ранее Фокус сообщал, что Украина взяла в плен первых российских военных. Ими оказались солдаты Ямпольского мотострелкового полка.

В Киевской области боевая техника противника пошла на прорыв государственной границы.