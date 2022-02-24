На КПП при въезде в Киев возводят защитные сооружения - Кличко
Мэр Киева добавил, что досмотр въезжающих в город автомобилей сейчас может быть длительным из-за необходимости досматривать каждую машину.
Мэр Киева Виталий Кличко обратился к киевлянам с сообщением о том, что на въездах в украинскую столицу оборудуют защитные сооружения. Он попросил отнестись к этому с пониманием, поскольку въезд в Киев сейчас может быть осложнен. Об этом Кличко написал в своем Telegram
"Друзья! На въездах в Киев, на контрольно-пропускных пунктах оборудуем защитные сооружения. Поэтому въезд может быть усложнен. Прошу отнестись к этому с пониманием.
И пожалуйста, не распространяйте информацию о передвижении наших военных и авиации", сказал Виталий Кличко.
Ранее Фокус сообщал, что Украина взяла в плен первых российских военных. Ими оказались солдаты Ямпольского мотострелкового полка.
В Киевской области боевая техника противника пошла на прорыв государственной границы.