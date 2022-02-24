ГПСУ опровергла информацию о прорыве границы в Житомирской области

По ошибке в публикации ведомства было указано, что российские войска пытаются прорвать границу в Житомирской, а не в Киевской области.

Житомирский пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины прокомментировал опубликованную информацию о том, что вражеские войска прорвали границу на территории области. Об этом сообщает "Суспільне" в своем Telegram-канале.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В посте на странице ГПСУ в Facebook отмечается, что российские войска идут на прорыв границы в Киевской области, прежде по ошибки указали Житомирскую область.

В публикации говорится о том, что российские войска с градов обстреливали места дислокации отдела пограничной службы "Млачевка" Житомирского пограничного отряда в Киевской области.

Вражеская техника зашла через пропускной пункт "Вильча". Пограничники вместе с бойцами украинской армии приняли бой.

По ситуации пограничные отряды могут быть передислоцированы на запасные позиции и действовать совместно с ВСУ и Нацгвардией.

Напомним, что армия РФ проводит бомбардировку Киевской области. Власти Украины призвали население не доверять российским фейкам и тщательнее проверять публикующиеся сведения. Также были названы оказавшиеся под авиаударом населенные пункты Киевской области.

Ранее Фокус сообщал, что на КПП при въезде в Киев возводятся защитные сооружения. По словам киевского градоначальника Виталия Кличко, в настоящий момент досмотр автомобилей, которые направляются в город, может быть длительным в силу необходимости проверки каждого транспортного средства.