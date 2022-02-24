Бомбардировка Россией Киевской области: где враг нанес авиаудары (видео)
Население призвали не верить российским фейкам и проверять источники информации. Также были озвучены населенные пункты Киевской области, которые попали под авиаудар.
В МВД записали видееобращение к украинцам и призвали не верить российским фейкам. Враг распространяет информацию, что украинска армия сдалась, пограничники сдаются без боя, а украинской полиции якобы нет на дорогах и в городах, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.
Официальный источник информирует, что украинские силовики находятся на своих постах — полиция, Нацгвардия и остальные структуры.
Также известно, что сегодня спасатели устраняли пожары после авиаударов в Киевской области. Под обстрелы попали:
- Белоцерковский район, Ольшаница;
- Вышгородский район, Новые Петривци;
- Броварской район, Калиновка;
- Фастовский район, Даниловка;
- Обуховский район, Васильковка;
- Бориспольский район, село Ревное.
Из нового о вторжении РФ:
- возле пограничного пункта Вильча в Житомирской области враг устроил атаку, но украинская армия и пограничники дали отпор. Там сейчас ситуация более-мене стабильная.
- есть перебои с вызовом служб 112 и 101 — экстренной помощи и пожарной. Над устранением проблемы работают.
Напомним, на въездах в Киев оборудуют защитные сооружения, сообщил мэр Виталий Кличко.
Как ранее сообщал Фокус, российская армия атакует воинские части украинской Нацгвардии, есть жертвы среди мирного населения.