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Военный Фокус Российско-украинская война

Бомбардировка Россией Киевской области: где враг нанес авиаудары (видео)

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мвд
В МВД обратились к украинцам

Население призвали не верить российским фейкам и проверять источники информации. Также были озвучены населенные пункты Киевской области, которые попали под авиаудар.

В МВД записали видееобращение к украинцам и призвали не верить российским фейкам. Враг распространяет информацию, что украинска армия сдалась, пограничники сдаются без боя, а украинской полиции якобы нет на дорогах и в городах, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Официальный источник информирует, что украинские силовики находятся на своих постах — полиция, Нацгвардия и остальные структуры.

Также известно, что сегодня спасатели устраняли пожары после авиаударов в Киевской области. Под обстрелы попали:

  • Белоцерковский район, Ольшаница;
  • Вышгородский район, Новые Петривци;
  • Броварской район, Калиновка;
  • Фастовский район, Даниловка;
  • Обуховский район, Васильковка;
  • Бориспольский район, село Ревное.

Из нового о вторжении РФ:

  • возле пограничного пункта Вильча в Житомирской области враг устроил атаку, но украинская армия и пограничники дали отпор. Там сейчас ситуация более-мене стабильная.
  • есть перебои с вызовом служб 112 и 101 — экстренной помощи и пожарной. Над устранением проблемы работают.

Напомним, на въездах в Киев оборудуют защитные сооружения, сообщил мэр Виталий Кличко.

Как ранее сообщал Фокус, российская армия атакует воинские части украинской Нацгвардии, есть жертвы среди мирного населения.