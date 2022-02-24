Бомбардування Росією Київської області: де ворог завдав авіаударів (відео)

Населення закликали не вірити російським фейкам та перевіряти джерела інформації. Також було озвучено населені пункти Київської області, які потрапили під авіаудар.

У МВС записали відеозвернення до українців і закликали не вірити російським фейкам. Ворог розповсюджує інформацію, що українська армія здалася, прикордонники здаються без бою, а української поліції нібито немає на дорогах та у містах, повідомляє пресслужба Нацполіції України.

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Офіційне джерело повідомляє, що українські силовики перебувають на своїх посадах — поліція, Нацгвардія та інші структури.

Також відомо, що сьогодні рятувальники усували пожежі після авіаударів у Київській області. Під обстріл потрапили:

Білоцерківський район, Вільшаниця;

Вишгородський район, Нові Петрівці;

Броварський район, Калинівка;

Фастівський район, Данилівка;

Обухівський район, Васильківка;

Бориспільський район, село Ревне.

З нового про вторгнення РФ:

біля прикордонного пункту Вільча на Житомирщині ворог влаштував атаку, але українська армія та прикордонники дали відсіч. Там зараз ситуація більш-менш стабільна.

є перебої з викликом служб 112 та 101 — екстреної допомоги та пожежної. Над усуненням проблеми працюють.

Нагадаємо, на в'їздах до Києва обладнають захисні споруди, повідомив мер Віталій Кличко.

Як раніше повідомляв Фокус, російська армія атакує військові частини української Нацгвардії, є жертви серед мирного населення.