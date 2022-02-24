В Гостомеле рядом со своим вертолетом задержан диверсант - Геращенко (видео)

Задержанный пытался утверждать, что он — местный житель, но на украинском языке говорит плохо.

Рядом со сбитым в Гостомеле вертолетом украинские военные задержали российского диверсанта. Он пытался изображать украинца, но его выдали находившиеся при нем записи и специальные приборы, сообщает советник Министра МВД Антон Геращенко.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Задержанный полицией Киевской области, рядом со сбитым под Гостомелем Вертолетом российский диверсант.

Пытался выдать себя за Украинца. При нем обнаружены записи и специальные приборы свидетельствующие о том, зачем его забросили к нам", — написал Геращенко в Facebook.

Себя задержанный назвал "выродком из Киева", что прозвучало на украинском языке не очень убедительно.

Ранее Фокус сообщал, что Центр противодействия дезинформации составил список Telegram-каналов, распространяющих ложные сведения. Был составлен перечень, в котором оказались каналы Анатолия и Ольги Шарий, Макса Бужанского, каналы Наглый, Клименко Тайм, Легитимный, Скептик.

До этого, в публикации ГПСУ по ошибке было ошибочно указано, что российские войска пытаются прорваться в Житомирской области. На самом деле, речь идет о Киевской области, где российские войска проводят бомбардировку.

Речь идет о российской бомбардировке в шести районах Киевской области.