РФ начала использовать против Украины баллистические ракеты, — ВСУ

Главнокомандующий украинской армии заявил, что с территории Беларуси уже выпущено 4 баллистические ракеты.

Российская армия начала применять баллистические ракеты против Украины. Об этом сообщает пресс-служба сухопутных войск.

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Об этом также пишет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"С территории Республики Беларусь выпущены 4 баллистические ракеты в юго-западном направлении",, — сказано в сообщении.

Как ранее писал Фокус, российская армия обстреляла крылатыми ракетами пригород Киева г. Бровары.

Также отметим, что Житомирский пограничный отряд Госпогранслужбы Украины опроверг информацию о прорыве украино-белорусской границы в Житомирской области.

Напомним, в с. Гостомель под Киевом был рядом со сбитым российским вертолетом украинские военные задержали российского диверсанта. Он пытался изображать украинца, но его выдали находившиеся при нем записи и специальные приборы.