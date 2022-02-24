Российский флот атакует остров Змеиный: Пограничники сопротивляются

Украинский остров атакует ракетный крейсер "Москва" и патрульный корабль "Василий Быков".

Корабли Черноморского флота РФ атакуют украинский остров Змеиный в Черном море. Украинские пограничники оказывают сопротивление. Об этом сообщает МВД Украины.

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"Оккупанты вели огонь по острову из ствольного корабельного оружия. Пограничники и ВСУ держат оборону!В районе острова находятся два корабля ЧФ РФ "Москва" (ракетный крейсер, — ред. ) и "Василий Быков" (патрульный корабль)", — сказано в сообщении.

Отметим, что остров удален от украинского побережья на 40 км.

Как ранее сообщал Фокус, утром 24 февраля "неопознанные цели" вплотную подошли к острову Змеиный в Черном море и поставили ультиматум украинским пограничникам, которые дислоцированы на острове: сдаться и выключить радиолокационную станцию. В противном случае украинскому гарнизону пригрозили уничтожением

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