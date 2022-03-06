В Одеській області закривають проїзд через Затоку та Білгород-Дністровський
Водіям пропонують об'їзд трасою М-15 через населений пункт Паланка, республіки Молдова.
На Одещині з 6 березня буде закрито транзитний проїзд через селище Затока та місто Білгород-Дністровський в обох напрямках. Усім водіям пропонують об'їзд через пункт пропуску в Паланці (Молдова). Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
"Для об'їзду буде доступний напрямок автодороги М-15 Одеса-Рені (через Паланку)", — інформують поліцейські.
Силовики також нагадали правила перетину блокпостів, перед тим, як наблизитися до блокпоста, громадянам необхідно;
- за 50 метрів знизити швидкість автомобіля;
- попередньо підготувати документи для перевірки;
- вимкнути фари;
- увімкнути "аварійки" та освітлення салону авто;
Під час спілкування із силовиками громадяни повинні:
- чітко відповідати на запитання військовослужбовців;
- бути готовим відкрити багажник та салон автомобіля для огляду;
- після дозволу на проїзд повільно набирати швидкість авто.
Категорично заборонено на блокпостах проводити фото та відеозйомку і виходити з автомобіля без дозволу.
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В акваторії Чорного моря неподалік Одеси російська ракета влучила в турецьке судно "Yasa Jupiter", яке належить бізнесмену Ялчину Сабанджі. Представники Головного управління морських справ Туреччини повідомили, що обійшлося без людських жертв.