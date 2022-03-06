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В Одеській області закривають проїзд через Затоку та Білгород-Дністровський

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Закриття проїзду через Затоку
Фото: bessarabiainform.com

Водіям пропонують об'їзд трасою М-15 через населений пункт Паланка, республіки Молдова.

На Одещині з 6 березня буде закрито транзитний проїзд через селище Затока та місто Білгород-Дністровський в обох напрямках. Усім водіям пропонують об'їзд через пункт пропуску в Паланці (Молдова). Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

об'їзд через Паланку
Водіям пропонують об'їзд трасою М-15

"Для об'їзду буде доступний напрямок автодороги М-15 Одеса-Рені (через Паланку)", — інформують поліцейські.

Силовики також нагадали правила перетину блокпостів, перед тим, як наблизитися до блокпоста, громадянам необхідно;

  • за 50 метрів знизити швидкість автомобіля;
  • попередньо підготувати документи для перевірки;
  • вимкнути фари;
  • увімкнути "аварійки" та освітлення салону авто;

Під час спілкування із силовиками громадяни повинні:

  • чітко відповідати на запитання військовослужбовців;
  • бути готовим відкрити багажник та салон автомобіля для огляду;
  • після дозволу на проїзд повільно набирати швидкість авто.

Категорично заборонено на блокпостах проводити фото та відеозйомку і виходити з автомобіля без дозволу.

Раніше повідомлялося, що біля узбережжя Одеси було обстріляно іноземний теплохід HELT під прапором Панами. Пізніше стало відомо, що вантажне судно затонуло, а з 6 людей команди двом вдалося вижити, 4 особи зникли безвісти.

В акваторії Чорного моря неподалік Одеси російська ракета влучила в турецьке судно "Yasa Jupiter", яке належить бізнесмену Ялчину Сабанджі. Представники Головного управління морських справ Туреччини повідомили, що обійшлося без людських жертв.