Російські війська обстріляли теплохід HELT під прапором Панами біля Одеси

Урятувати вдалося лише двох моряків

Ще один іноземний корабель постраждав від обстрілу російських військ. Стало відомо, що біля узбережжя Одеси, якщо бути точніше, то за 20 морських миль, тоне теплохід HELT під прапором Панами. Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

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"Теплохід HELT (прапор Панами) був обстріляний і отримав пробоїну нижче за ватерлінію. Остання доповідь із судна: крен 70 градусів, сідаємо на плоти. 12:18 HELT зник із радарів", – ідеться в повідомленні.

[ + – ] Судно HELT, що затонуло в Одесі Фото: Соцсети

Відомо про двох, які вижили. Четверо моряків вважаються зниклими безвісти.

Пізніше стало відомо, що вантажне судно затонуло. Воно належить компанії VISTA Shipping Agency AS із Естонії. ERR News уточнює, що корабель HELT, можливо, був одним із тих, що використовували російські військово-морські сили як живий щит перед висадкою морського десанту, запланованою в Одесі. Але підтвердження цієї інформації немає.

Раніше, 2 березня, російська ракета потрапила в судно Banglar Samriddhi (прапор Бангладеш), яке стояло на рейді в порту Ольвія.

Ракета потрапила в надбудову на палубі, почалася пожежа, яку вдалося ліквідувати. Загинув один член екіпажу, громадянин Бангладеш.