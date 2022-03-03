Российские войска обстреляли теплоход HELT под флагом Панамы возле Одессы

Спасти удалось только двух моряков

Еще один иностранный корабль пострадал от обстрела российских войск. Стало известно, что у побережья Одессы, если быть точнее, то в 20 морских милях, тонет теплоход HELT под флагом Панамы. Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

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"Теплоход HELT (флаг Панама) был обстрелян и получил пробоину ниже ватерлинии. Последний доклад с судна: крен 70 градусов, садимся на плоты. 12:18 HELT пропал с радаров", – говорится в сообщении.

[ + – ] Судно HELT, затонувшее в Одессе Фото: Соцсети

Известно о двух выживших. Четверо моряков считаются пропавшими без вести.

Позже стало известно, что грузовое судно затонуло. Оно принадлежит компании VISTA Shipping Agency AS из Эстонии. ERR News уточняет, что корабль HELT, возможно, был одним из тех, что использовался российскими военно-морскими силами в качестве живого щита перед высадкой морского десанта, запланированной в Одессе. Но подтверждения этой информации нет.

Ранее, 2 марта, российская ракета попала в судно Banglar Samriddhi (флаг Бангладеш), которое стояло на рейде в порту Ольвия.

Ракета попала в надстройку на палубе, начался пожар, который удалось ликвидировать. Погиб один член экипажа, гражданин Бангладеш.