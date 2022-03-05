Десантная операция РФ возле Одессы обречена на провал

Если высадить десант на побережье и предварительно не подавить оборону противника мощными огневыми ударами, — для десантников это сродни самоубийству.

Высадка морского десанта небезосновательно считается самой сложной среди всех военных операций. Десант находится на уязвимых больших кораблях. Приближающихся к берегу десантников легко накрыть огнем. После высадки возникают сложности с передачей им подкреплений и пополнением запасов боеприпасов, топлива для техники и продовольствия, а также эвакуацией раненых. Об этом сообщает УСИ Online со ссылкой на Максима Паламарчука, эксперта Национального института стратегических исследований при президенте Украины.

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Если высадить десант на побережье и предварительно не подавить оборону противника мощными огневыми ударами, — для десантников это сродни самоубийству.

Как правило, для разрушения береговой обороны недостаточно только авиаударов. На вооружении ВМС США до 1990-х годов были линейные корабли времен Второй мировой: их мощные 406-миллиметровые пушки могли при необходимости проложить для морской пехоты путь к берегу. После 1945 года десантникам считанные разы удавалось совершить успешные вылазки на укрепленное побережье.

Во время высадки британских, американских, польских и австралийских десантников на полуострове Фао в 2003 году в Ираке имел место эффект внезапности. Силы десанта троекратно превосходили иракцев. Их поддерживала авиация, в частности, стратегический бомбардировщик, вертолеты и самолеты на двух авианосцах. Прикрытием от контратак служили не только пушки кораблей, но и многочисленные батареи полевой артиллерии.

Ни одного из перечисленных преимуществ нет у российской армии на Черном море. У РФ также нет современных универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев. Покупка французских "Мистралей" сорвалась из-за аннексии Крыма в 2014 году, а собственные аналоги пока не построены. Пушки российских кораблей недостаточно мощны, чтобы разрушать береговые укрепления.

Вместе с тем, они сильно рискуют, приближаясь к берегу и украинским артиллеристам. В таких условиях любая попытка высадки морского десанта практически обречена на провал.

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