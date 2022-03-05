Десантна операція РФ біля Одеси приречена на провал

Якщо висадити десант на узбережжі і попередньо не придушити оборону супротивника потужними вогневими ударами — для десантників це схоже на самогубство.

Висадка морського десанту небезпідставно вважається найскладнішою серед усіх військових операцій. Десант розташований на вразливих великих кораблях. Десантників, що наближаються до берега, легко накрити вогнем. Після висадки виникають складнощі з передачею їм підкріплень та поповненням запасів боєприпасів, палива для техніки та продовольства, а також евакуацією поранених. Про це повідомляє УСІ Online із посиланням на Максима Паламарчука, експерта Національного інституту стратегічних досліджень при президенті України.

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Якщо висадити десант на узбережжі і попередньо не придушити оборону супротивника потужними вогневими ударами — для десантників це схоже на самогубство.

Як правило, для руйнування берегової оборони недостатньо лише авіаударів. На озброєнні ВМС США до 1990-х років були лінійні кораблі часів Другої світової: їхні потужні гармати 406 мм могли за необхідності прокласти для морської піхоти шлях до берега. Після 1945 десантникам лічені рази вдавалося зробити успішні вилазки на укріплене узбережжя.

Під час висадки британських, американських, польських та австралійських десантників на півострові Фао у 2003 році в Іраку мав місце ефект раптовості. Сили десанту втричі перевершували іракців. Їх підтримувала авіація, зокрема, стратегічний бомбардувальник, гелікоптери та літаки на двох авіаносцях. Прикриттям від контратак служили як гармати кораблів, а й численні батареї польової артилерії.

Жодної з перерахованих переваг немає у російської армії на Чорному морі. У РФ також немає сучасних універсальних десантних кораблів-вертольотоносців. Купівля французьких "Містралей" зірвалася через анексію Криму в 2014 році, а власні аналоги поки що не побудовані. Гармати російських кораблів недостатньо потужні, щоб руйнувати берегові укріплення.

Водночас вони дуже ризикують, наближаючись до берега та українських артилеристів. У таких умовах будь-яка спроба висадки морського десанту практично приречена на провал.

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