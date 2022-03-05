Мэр Энергодара опроверг слухи, что войска РФ покинули город

Вопреки заявлениям главы Запорожской военно-гражданской администрации Александра Старуха, российские оккупанты остаются в Энергодаре и на ЗАЭС.

Российские войска продолжают контролировать периметр города Энергодар и Запорожскую АЭС. Распространенная ранее информация о том, что оккупанты полностью покинули город, не соответствует действительности. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram.

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"К сожалению, информация о том, что российские войска полностью покинули Энергодар, не соответствует действительности. В настоящее время они контролируют периметр города и находятся на АЭС. Городские власти в существующих обстоятельствах организуют правопорядок, жизнеобеспечение и хозяйственную деятельность всех служб Энергодара", — написал Орлов.

Стоит отметить, что хотя в городе остается украинская власть, из-за того, что по периметру Энергодара находятся вражеские войска, в городе не хватает продуктов питания, горючего, и действует комендантский час.

Украинская власть и международные организации работают над созданием "зеленого коридора" для эвакуации женщин и детей с города.

Что говорил Старух?

Отметим, что сегодня днем глава Запорожской военно-гражданской администрации Александр Старух заявил, что российские войска вышли из Энергодара, и он находиться под контролем украинских органов власти.

Также он отметил, что захватчики разграбили здание городского совета.

"Правда, ночь провели страшную, там разграбили все, просто армия гопников. То за телефон убили (в Бердянске — ред.), то украли ноутбуки. Зачем им в поле ноутбук вообще не понятно", — сказал Старух.

По его словам, областная власть будет пытаться организовать гумконвой и доставить в Энергодар горючее и продукты. Сейчас в городе пытаются обеспечить функционирование скорых и ГСЧС.

Также Старух добавил, что ситуация в Запорожской области остается напряженной, на ее территории продолжаются бои с оккупантами, а Запорожье готовится к осаде.

"Сегодня в области шли боевые действия. Те люди, которые предложили гуманитарный коридор из населенных пунктов Донецкой области, одновременно вели бои на пути этого коридора — от Полог. В Запорожье сравнительно спокойно. Город готовится к осаде, укрепляется и обеспечивает те поставленные задачи и необходимые работы" — сказал он в комментарии "РБК-Украина".

Напомним, ночью 4 марта из-за обстрелов россиян на Запорожской АЭС в Энергодаре начался пожар, которой грозил перерасти в ядерную катастрофу. Вчера российские войска взяли под контроль ЗАЭС.