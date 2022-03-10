Российские боевые корабли отошли в Крым: высадка десанта в Одессу откладывается

Как заявили в областной военной администрации, Россия отложила высадку из-за того, что они знают, "чем это для них закончится".

Эскадры Черноморского флота РФ отошли от Одессы в оккупированный Крым и отложили проведение высадки десанта на берег. Об этом сообщает представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает АрміяInform.

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По словам Братчука, Россия отложила проведение десантной операции на Одессу потому что знает, чем это для них закончится.

"Эскадрильи Черноморского флота РФ перебазировались в мыс Тарханкут и озеро Донузлав и пока не имеют намерений высаживать десант на наше побережье, потому что знают, чем это для них закончится. Одесса никогда не сдавалась врагу — не сдастся и в этот раз", — подчеркнул Братчук.

Он также подчеркнул, что украинские военные смогли остановить продвижение врага на позициях у Херсона, Николаева, Кривого Рога, Вознесенска и Нововоронцовки Херсонской области.

Напомним, украинские артиллеристы уничтожили российский корвет "Василий Быков", вошедший в состав флота в 2018 году.

Ранее эксперты заявили, что десантная операция РФ возле Одессы обречена на провал, если предварительно не подавить оборону мощными огневыми ударами.