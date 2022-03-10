Российские боевые корабли отошли в Крым: высадка десанта в Одессу откладывается
Как заявили в областной военной администрации, Россия отложила высадку из-за того, что они знают, "чем это для них закончится".
Эскадры Черноморского флота РФ отошли от Одессы в оккупированный Крым и отложили проведение высадки десанта на берег. Об этом сообщает представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает АрміяInform.
По словам Братчука, Россия отложила проведение десантной операции на Одессу потому что знает, чем это для них закончится.
"Эскадрильи Черноморского флота РФ перебазировались в мыс Тарханкут и озеро Донузлав и пока не имеют намерений высаживать десант на наше побережье, потому что знают, чем это для них закончится. Одесса никогда не сдавалась врагу — не сдастся и в этот раз", — подчеркнул Братчук.
Он также подчеркнул, что украинские военные смогли остановить продвижение врага на позициях у Херсона, Николаева, Кривого Рога, Вознесенска и Нововоронцовки Херсонской области.
Напомним, украинские артиллеристы уничтожили российский корвет "Василий Быков", вошедший в состав флота в 2018 году.
Ранее эксперты заявили, что десантная операция РФ возле Одессы обречена на провал, если предварительно не подавить оборону мощными огневыми ударами.