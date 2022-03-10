Украинские воины ликвидировали командира 6 танкового полка ВС РФ (видео)

Во время боя под Броварами ВСУ ликвидировали командира полка, прибывшего в Украину из Челябинской области РФ.

Украинские военные ликвидировали командира 6 танкового гвардейского полка Захарова. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Указывается, что бойцы ВСУ во время боя в Броварском районе Киевской области был ликвидирован полковник Андрей Захаров Вооруженных сил России.

В результате боя 6 танковый полк (Чебаркуль, Челябинская область) 90 танковой дивизии Центрального военного округа понес существенные потери в личном составе и техники батальонно-тактической группы.

Разведчики сообщают, что из-за потерь российские военные из 6 полка вместе с 239 танковым полком отступили и перешли к обороне.

Как сообщает Милитарный, Андрей Захаров в 2016 году был награжден президентом РФ Путиным "орденом мужества" за участие во вторжении в Сирию.

К публикации ГУР МО также добавили видео боя, на фоне которого слышны переговоры военных РФ о потерях подразделения.

Напомним, по данным Генштаба, войска РФ остановлены по всем направлениям. Также сообщалось, что бойцы ВСУ уничтожили дивизион ОТРК "Искандер" под Черниговом.

10 марта советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Киев захватить невозможно. Защитники столицы уничтожают войска РФ на подступах к Киеву.