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Военный Фокус Российско-украинская война

Спутниковые снимки показали, что происходит с 60-км колонной войск РФ под Киевом (фото)

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60-км колонна войск рф
Фото: Getty Images | Иллюстративное изображение

Огромная состав войск пытается рассредоточиться в лесах и на дорогах рядом с аэропортом Антонова.

Американская частная компания Maxar Technologies опубликовала новые снимки российской колонны войск, которая двигалась на Киев. Об этом сообщает MilitaryTimes.

Новые кадры показывают, что 64-километровая колонна стала рассасываться. Теперь ее части замечены недалеко от аэропорта Антонова к северу от Гостомеля. Часть войск переехали в лес.

российская колонна войск
Колонна войск РФ
колонна войск
Колонна на 28 февраля
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES
войска рф
Колонна войск РФ
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES
российская колонна войск
колонна войск
войска рф

Указывается, что огромная колонна войск двигалась в сторону Киева. Впервые ее заметили на спутнике 28 февраля. Ее продвижение было остановлено из-за сообщений о недостатке топлива и продовольствия.

Позже официальные лица в США заявили, что украинские военные нанесли удары по колонне противотанковыми ракетами и другими средствами поражения.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ВСУ разгромили российские войска под Броварами.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о ликвидации под Броварами командира 6 танкового гвардейского полка, полковника Андрея Захарова. В связи с потерями российские военные отступили и перешли к обороне.