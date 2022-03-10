Залужный сообщил о полном разгроме российских войск под Броварами (видео)

В результате боя в направлении Броваров украинская армия завладела вражеской техникой. В частности — танком Т-72.

Вооруженные силы Украины разгромили подразделения российских войск в ходе боя в направлении Броваров, который произошел в среду, 9 марта. Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий ВС Валерий Залужный.

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По словам Залужного, украинские силы "надежно защищают" столицу. Главнокомандующий пообещал дальше "кошмарить противника" — "давить его же техникой и оружием".

"Не оставим в покое ни днем, ни ночью", — написал он.

Также Залужный прикрепил к своему посту в социальной сети видео техники, оставленной противником. В частности, на этих кадрах можно распознать российский танк Т-72.

Напомним, ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о ликвидации под Броварами командира 6 танкового гвардейского полка, полковника Андрея Захарова. В связи с потерями российские военные отступили и перешли к обороне. По данным Генерального штаба ВСУ, войска РФ остановлены по всем направлениям.

Тем временем, по данным "Энергоатома", российские военные заминировали побережье возле Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. МАГАТЭ уже перестало получать данные с территории этого объекта.