Военные ВС РФ заминировали побережье возле Запорожской АЭС, — Энергоатом

В МАГАТЭ также сообщили, что к ним перестали поступать данные систем мониторинга из ЗАЭС.

Оккупационные войска РФ заминировали побережье Каховского водохранилища, которое находится возле Запорожской АЭС, сообщает Telegram-канал НАЭК "Энергоатом".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Также пресс-служба компании сообщила, что российские военные, которые контролируют ЗАЭС, обсуждают намерения направить производимую станцией электроэнергию в оккупированные регионы Крыма и Донбасса. Однако в НАЭК утверждают, что это осуществить физически невозможно.

Отметим, что вслед за Чернобыльской АЭС, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) перестало получать данные систем мониторинга из Запорожской АЭС, которая на данный момент находится под контролем ВС РФ. Как сообщил гендиректор агентства Рафаэль Мариано данные с двух украинских АЭС перестали поступать внезапно.

Причина сбоя в передачи информации пока неизвестна. Возможно это связано с повреждениями, связанными с боевыми действиями на территории ЗАЭС, которые имели место 4 марта. По данным агентства, на сегодняшний день на атомной станции работаю две из четырех ЛЭП, а трансформатор одного из энергоблоков после боя находится в ремонте.

Напомним, что 4 марта российские военные взяли под контроль административное здание Запорожской АЭС. По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, захват АЭС происходит впервые в мире, и в данном случае его можно приравнивать к акту терроризма.

6 марта, представители МАГАТЭ выразили обеспокоенность из-за сообщений о том, что руководство ЗАЭС теперь выполняет предписания российских военных, и все действия связанные с управлением станцией нужно согласовывать с командованием ВС РФ.