Військові ЗС РФ замінували узбережжя біля Запорізької АЕС, — Енергоатом

У МАГАТЕ також повідомили, що до них перестали надходити дані систем моніторингу із ЗАЕС.

Окупаційні війська РФ замінували узбережжя Каховського водосховища, яке розташоване біля Запорізької АЕС, повідомляє Telegram-канал НАЕК "Енергоатом".

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Також пресслужба компанії повідомила, що російські військові, які контролюють ЗАЕС, обговорюють наміри направити електроенергію, що виробляється станцією, в окуповані регіони Криму та Донбасу. Проте в НАЕК стверджують, що це здійснити фізично неможливо.

Зазначимо, що слідом за Чорнобильською АЕС, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) перестало отримувати дані систем моніторингу із Запорізької АЕС, яка наразі перебуває під контролем ЗС РФ. Як повідомив гендиректор агентства Рафаель Маріано, дані з двох українських АЕС перестали надходити раптово.

Причина збою в передачі поки що невідома. Можливо, це пов'язано з пошкодженнями через бойові дії на території ЗАЕС, які мали місце 4 березня. За даними агентства, наразі на атомній станції працюю дві з чотирьох ЛЕП, а трансформатор одного з енергоблоків після бою перебуває в ремонті.

Нагадаємо, що 4 березня російські військові взяли під контроль адміністративну будівлю Запорізької АЕС. За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, захоплення АЕС відбувається вперше у світі, і в цьому випадку його можна прирівнювати до акту тероризму.

6 березня, представники МАГАТЕ висловили стурбованість через повідомлення про те, що керівництво ЗАЕС тепер виконує приписи російських військових, і всі дії, пов'язані з управлінням станцією, потрібно погоджувати з командуванням ЗС РФ.