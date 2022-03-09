МАГАТЕ втратило зв'язок із захопленою Чорнобильською АЕС
Радник голови Офісу президента стверджує, що зараз немає інформації про те, що відбувається в Чорнобилі.
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) несподівано втратило зв'язок із моніторинговими системами на Чорнобильській АЕС, яку було захоплено російськими окупантами 24 лютого. Завдяки моніторинговій системі МАГАТЕ відстежувало, де знаходяться ядерні матеріали. У відомстві розпочали вивчати стан систем в інших точках України. Крім того, весь персонал на станції чергував безперервно протягом двох тижнів, а також отримував їжу, воду та ліки в обмеженій кількості. Про це повідомили на сайті організації.
"Генеральний директор також зазначив, що віддалене передавання даних від систем моніторингу гарантій, встановлених на Чорнобильській АЕС, було втрачено. Агентство вивчає стан систем моніторингу гарантій в інших точках України і незабаром надасть додаткову інформацію", — повідомили у міжнародному відомстві.
Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що зараз ніхто не розуміє, що відбувається в Чорнобилі, хто чим займається і чим це загрожує регіону.
"Надзвичайно небезпечна ситуація", — написав він у Twitter.
За словами голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, Україна повідомила, що приблизно 210 техніків і місцевих співробітників служби безпеки чергували на Чорнобильській АЕС безперервно протягом майже двох тижнів. Під контролем російських окупантів не відбувалася зміна персоналу. Також є інформація, що працівники отримують воду, їжу та медикаменти в обмеженому обсязі.
Нагадаємо, 6 березня стало відомо, що управління Запорізької АЕС доводиться узгоджувати з російськими військовими. Крім того, з персоналом станції важко зв'язатися, тому що окупанти вивели з ладу мобільні мережі й інтернет. А достовірну інформацію з території АЕС в Енергодарі неможливо отримати.
Раніше вночі 4 березня на території Запорізької АЕС в Енергодарі почалася пожежа. Це сталося після обстрілу російськими військами. Пізніше пожежа була загашена, а всі енергоблоки зберегли цілісність і перебувають у працездатному стані.