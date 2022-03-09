МАГАТЕ втратило зв'язок із захопленою Чорнобильською АЕС

Радник голови Офісу президента стверджує, що зараз немає інформації про те, що відбувається в Чорнобилі.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) несподівано втратило зв'язок із моніторинговими системами на Чорнобильській АЕС, яку було захоплено російськими окупантами 24 лютого. Завдяки моніторинговій системі МАГАТЕ відстежувало, де знаходяться ядерні матеріали. У відомстві розпочали вивчати стан систем в інших точках України. Крім того, весь персонал на станції чергував безперервно протягом двох тижнів, а також отримував їжу, воду та ліки в обмеженій кількості. Про це повідомили на сайті організації.

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"Генеральний директор також зазначив, що віддалене передавання даних від систем моніторингу гарантій, встановлених на Чорнобильській АЕС, було втрачено. Агентство вивчає стан систем моніторингу гарантій в інших точках України і незабаром надасть додаткову інформацію", — повідомили у міжнародному відомстві.

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що зараз ніхто не розуміє, що відбувається в Чорнобилі, хто чим займається і чим це загрожує регіону.

"Надзвичайно небезпечна ситуація", — написав він у Twitter.

За словами голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, Україна повідомила, що приблизно 210 техніків і місцевих співробітників служби безпеки чергували на Чорнобильській АЕС безперервно протягом майже двох тижнів. Під контролем російських окупантів не відбувалася зміна персоналу. Також є інформація, що працівники отримують воду, їжу та медикаменти в обмеженому обсязі.

Нагадаємо, 6 березня стало відомо, що управління Запорізької АЕС доводиться узгоджувати з російськими військовими. Крім того, з персоналом станції важко зв'язатися, тому що окупанти вивели з ладу мобільні мережі й інтернет. А достовірну інформацію з території АЕС в Енергодарі неможливо отримати.

Раніше вночі 4 березня на території Запорізької АЕС в Енергодарі почалася пожежа. Це сталося після обстрілу російськими військами. Пізніше пожежа була загашена, а всі енергоблоки зберегли цілісність і перебувають у працездатному стані.