МАГАТЭ потеряло связь с захваченной Чернобыльской АЭС
Советник главы Офиса президента утверждает, что сейчас нет информации о происходящем в Чернобыле.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неожиданно потеряло связь с мониторинговыми системами на Чернобыльской АЭС, которая была захвачена российскими оккупантами 24 февраля. Благодаря мониторинговой системе МАГАТЭ отслеживала, где находятся ядерные материалы. В ведомстве начали изучать состояние систем в других точках Украины. Кроме того, весь персонал на станции дежурил непрерывно на протяжении двух недель, а также получал еду, воду и лекарства в ограниченном количестве. Об этом сообщили на сайте организации.
"Генеральный директор также указал, что удаленная передача данных от систем мониторинга гарантий, установленных на Чернобыльской АЭС, была потеряна. Агентство изучает состояние систем мониторинга гарантий в других точках Украины и вскоре предоставит дополнительную информацию", — сообщили в международном ведомстве.
Советник главы офиса президента Михаила Подоляка заявил, что сейчас никто не понимает, что происходит в Чернобыле, кто чем занимается и чем это угрожает для региона.
"Чрезвычайно небезопасная ситуация", — написал он в Twitter.
По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, Украина сообщила, что около 210 техников и местных сотрудников службы безопасности дежурили на Чернобыльской АЭС непрерывно на протяжении почти двух недель. Под контролем российских оккупантов не производилась смена персонала. Также есть информация, что сотрудники получают воду, еду и медикаменты в ограниченном объеме.
Напомним, 6 марта стало известно, что управление Запорожской АЭС приходится согласовывать с российскими военными. Кроме того, с персоналом станции тяжело связаться, потому что оккупанты вывели из строя мобильные сети и интернет. А достоверную информацию с территории АЭС в Энергодаре невозможно получить.
Ранее, ночью 4 марта на территории Запорожской АЭС в Энергодаре начался пожар. Это случилось после обстрелов российскими войсками. Позже пожар был потушен, а все энергоблоки сохранили целостность и находятся в работоспособном состоянии.