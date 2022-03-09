МАГАТЭ потеряло связь с захваченной Чернобыльской АЭС

Советник главы Офиса президента утверждает, что сейчас нет информации о происходящем в Чернобыле.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неожиданно потеряло связь с мониторинговыми системами на Чернобыльской АЭС, которая была захвачена российскими оккупантами 24 февраля. Благодаря мониторинговой системе МАГАТЭ отслеживала, где находятся ядерные материалы. В ведомстве начали изучать состояние систем в других точках Украины. Кроме того, весь персонал на станции дежурил непрерывно на протяжении двух недель, а также получал еду, воду и лекарства в ограниченном количестве. Об этом сообщили на сайте организации.

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"Генеральный директор также указал, что удаленная передача данных от систем мониторинга гарантий, установленных на Чернобыльской АЭС, была потеряна. Агентство изучает состояние систем мониторинга гарантий в других точках Украины и вскоре предоставит дополнительную информацию", — сообщили в международном ведомстве.

Советник главы офиса президента Михаила Подоляка заявил, что сейчас никто не понимает, что происходит в Чернобыле, кто чем занимается и чем это угрожает для региона.

"Чрезвычайно небезопасная ситуация", — написал он в Twitter.

По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, Украина сообщила, что около 210 техников и местных сотрудников службы безопасности дежурили на Чернобыльской АЭС непрерывно на протяжении почти двух недель. Под контролем российских оккупантов не производилась смена персонала. Также есть информация, что сотрудники получают воду, еду и медикаменты в ограниченном объеме.

Напомним, 6 марта стало известно, что управление Запорожской АЭС приходится согласовывать с российскими военными. Кроме того, с персоналом станции тяжело связаться, потому что оккупанты вывели из строя мобильные сети и интернет. А достоверную информацию с территории АЭС в Энергодаре невозможно получить.

Ранее, ночью 4 марта на территории Запорожской АЭС в Энергодаре начался пожар. Это случилось после обстрелов российскими войсками. Позже пожар был потушен, а все энергоблоки сохранили целостность и находятся в работоспособном состоянии.